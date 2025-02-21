LG Display націлилася на ігровий ринок з OLED-панеллю 5K2K

21 февраля 2025 г., 16:25

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Компанія LG Display оголосила про офіційний початок масового виробництва 45-дюймової панелі для ігрових OLED-моніторів з надвисокою роздільною здатністю 5K2K. Заявлено, випускаючи панель Gaming OLED з найвищою у світі роздільною здатністю, компанія прагне використовувати потенціал зростання ринку ігрових моніторів високого класу.



Цей продукт не тільки володіє такими ключовими характеристиками ігрових моніторів, як найвища роздільна здатність, частота оновлення і час відгуку, але й забезпечує ідеальний рівень чорного кольору в будь-яких умовах, забезпечуючи максимальний ігровий досвід.



Завдяки вищій роздільній здатності, що забезпечує більш точну якість зображення і відео, роздільна здатність 5K2K (5120×2160) складається приблизно з 11 млн пікселів. Це в п'ять разів більше, ніж у Full HD-панелі (1920×1080), і приблизно в 1,3 раза більше, ніж в UHD-екрана (4K/3840×2160). Професійні монітори, що вимагають більшої точності та деталізації для таких завдань, як графічний дизайн і редагування відео, зазвичай мають роздільну здатність UHD.



45-дюймова панель Gaming OLED від LG Display з роздільною здатністю 5K2K також володіє найвищою яскравістю серед усіх OLED-моніторів, що досягає 1300 ніт. Що вища яскравість, то більший коефіцієнт контрастності, що забезпечує тривимірне зображення, ніби ви дивитеся сцени наживо. Крім того, для мінімізації відблисків і світлових віддзеркалень застосовано поляризатор, призначений спеціально для ігор, який допомагає домогтися ідеального чорного кольору, де б не знаходився монітор.



Крім того, монітор пропонує інноваційні ігрові можливості завдяки фірмовій технології LG Display Dynamic Frequency & Resolution (DFR). Це означає, що користувачі можуть вільно вибирати між режимами високої частоти оновлення (Full HD∙330 Гц) і високої роздільної здатності (5K2K∙165 Гц) залежно від контенту.



Обравши режим високої частоти оновлення, користувачі можуть насолоджуватися іграми, що швидко розвиваються, у таких жанрах, як FPS (шутер від першої особи) або перегони, з плавним і безперервним ігровим процесом на частоті 330 Гц. Вибір режиму високої роздільної здатності дає змогу насолодитися яскравим реалізмом і приголомшливою графікою з якістю зображення 5K2K, що покращує якість ігор, фільмів та іншого контенту.



Крім того, він пропонує інноваційні споживчі переваги завдяки диференційованому формфактору. Завдяки співвідношенню сторін 21:9 і великому 45-дюймовому екрану він забезпечує захопливий ігровий процес і підходить для одночасного виконання кількох завдань, як під час використання двох моніторів. Співвідношення сторін 21:9, що нагадує екран кінотеатру, додатково оптимізовано для перегляду контенту, що транслюється через OTT-платформи.



Крім ідеального чорного кольору та тривимірної якості зображення, само емісійні пікселі панелей LG Display Gaming OLED випромінюють удвічі менше синього світла, ніж РК-екрани, які використовують підсвічування. Вони також не схильні до мерехтіння, яке може викликати головний біль і різні проблеми у глядачів інших панелей. Такі переваги знижують навантаження на організм навіть при тривалих іграх або перегляді контенту.



Стратегія LG Display спрямована на ринок ігрових дисплеїв високого класу, що швидко зростає, за допомогою запатентованих технологій і повної лінійки ігрових OLED-панелей з діагоналлю від 27 до 45 дюймів.



«Ми будемо впроваджувати інновації в усі параметри ігрових моніторів, як-от якість зображення, формфактор і частота оновлення, щоб забезпечити диференційований споживчий досвід і зміцнити наше технологічне лідерство», - сказав Вон-Сок Канг (Won-seok Kang), голова відділу планування продуктів для великих дисплеїв компанії LG Display.

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