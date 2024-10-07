Україна отримала від Франції 313 тонн енергетичного обладнання

7 октября 2024 г., 8:25

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Заступник Міністра енергетики України Роман Андарак обговорив із заступником директора з міжнародного фінансування підприємств та підтримки зовнішньої торгівлі Дирекції Загального казначейства Франції Армелем Касте пріоритети допомоги українському енергосектору.

Серед цих пріоритетів: обладнання для проведення ремонтів, газові турбіни і газопоршневі установки для нарощування потужностей розподіленої генерації, а також потужні генератори для забезпечення резервним живленням об’єктів критичної інфраструктури.

Сторони також обговорили співпрацю у межах підписаної в Парижі на початку червня грантової угоди між урядами Франції та України щодо надання 200 мільйонів євро для відновлення та реконструкції критичної інфраструктури.

Серед пріоритетних – проекти співпраці з розвитку систем накопичення енергії, реконструкції та модернізації підстанцій, розбудови «розумних» мереж. Українські та французькі компанії вже почали реалізацію 14 проектів у відповідних напрямках.

«Попри триваючі ворожі атаки на об’єкти нашої енергетичної інфраструктури ми активно готуємося до осінньо-зимового періоду. Серед пріоритетних напрямків – проведення ремонтів, розвиток розподіленої та бекап генерації і посилення захисту енергооб'єктів. Проекти, які ми започатковуємо зараз, закладають підвалини довгострокового взаємовигідного співробітництва між українськими та французькими компаніями», – зазначив Роман Андарак.

Від Франції Україна вже отримала 37 відправлень гуманітарної допомоги енергетичного обладнання, загальною вагою 313 тонн.

Французька сторона висловила готовність оперативно реагувати на запити України, надаючи необхідне обладнання та фінансову підтримку.

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