Intel Xeon 6900P зі 128 ядрами буде пропонуватися за ціною у 17800 дол.

4 октября 2024 г., 17:47

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Як повідомляє WCCF TECH, стали відомі ціни на новітні процесори Intel Xeon 6900 серії Granite Rapids - флагманський варіант коштує 17 800 дол.

Тиждень тому були представлені процесори Intel Granite Rapids Xeon 6900P для центрів обробки даних, які обіцяють приріст продуктивності на 90% в порівнянні з процесорами Xeon 5-го покоління.

Сьогодні Intel оголосила MSRP для кожної моделі сімейства. Granite Ridge додає до сімейства Xeon 6900P чотири SKU, починаючи з 72 ядер і закінчуючи 128 ядрами. У порівнянні з флагманським процесором минулого покоління кількість ядер не тільки подвоїлася, але й інші специфікації також були значно покращені.

Згідно з оприлюдненими цінами, процесор Intel Xeon 6952P рекомендується купувати за ціною 11400 дол., Xeon 6960P - 13750 дол., Xeon 6972P - 14600 дол., а Xeon 6980P - 17800 дол. В останньому поколінні, тобто Emerald Rapids, флагманський процесор Xeon 8593Q мав рекомендовану ціну 12400 дол. Xeon 8593Q мав 64 ядра/128 потоків, 320 МБ кеш-пам'яті та TDP 385 Вт.

З іншого боку, Xeon 6980P має вдвічі більше ядер/потоків, 504 МБ кешу і працює з TDP 500 Вт. Заявлено, що Xeon 6980P пропонує величезні поліпшення ШІ в MLPerf Inference v4.1, і, згідно з тестуванням Intel, він забезпечує до 1,9 разів вищу геометричну продуктивність у висновках ШІ, що кидає виклик майбутнім процесорам AMD EPYC Turin.

AMD EPYC вже деякий час домінує в цьому сегменті, але кажуть, що серія Xeon 6900P зможе конкурувати з EPYC Turin тепер, коли обидві компанії матимуть паритет ядер в класичній лінійці для центрів обробки даних. За даними Intel, Xeon 6900P до 5,5 разів швидший у виведенні висновків штучного інтелекту порівняно з поточними процесорами AMD EPYC і до 2,1 разів швидший у продуктивності високопродуктивних обчислень (HPC). За деякими даними, 128-ядерний процесор EPYC 9755 Turin на базі архітектури Zen 5 в 2 рази швидший за попередній 128-ядерний процесор на базі архітектури Zen 4c.

Виходячи з цих цифр, лінійка процесорів Intel Xeon 6900 «Granite Rapids» виглядає солідно на тлі майбутньої серії EPYC, але співвідношення ціни та продуктивності вирішить, хто вийде на перше місце. Крім того, дуже важливо відзначити, що фактичні ціни на процесори Intel Xeon 6900P можуть відрізнятися від рекомендованих, коли процесори стануть доступними для покупців.

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