У третьому кварталі lifecell заробив 2,98 млрд грн.

9 ноября 2023 г., 15:35

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Оператор мобільного зв’язку lifecell оголошує фінансові та операційні результати за третій квартал 2023 року. Дохід компанії зі звітний період продемонстрував зростання на 25,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 2,98 млрд грн. Чистий прибуток lifecell збільшився на 45,5% у річному порівнянні до 555,4 млн грн.

Показник EBITDA збільшився на 16,3% до 1,65 млрд. грн., у результаті чого маржа EBITDA склала 55,3% (порівняно з 59,8% рік тому). Причиною зниження маржі стало збільшення витрат на роумінг, інтерконект та електроенергію.

Капітальні інвестиції у третій чверті року зросли на 48,9% порівняно з аналогічним періодом 2022 року до 952,1 млн грн.

Активна трьохмісячна абонентська база lifecell з липня по вересень виросла на 11% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 9,1 млн.

У звітному періоді активний трьохмісячний ARPU збільшився на 19,2 % порівняно з аналогічним періодом минулого року ̶ до 113.7 грн. Водночас 12-місячний MoU зменшився на 16,9 % порівняно з аналогічним періодом минулого року до 123,7 хвилин.

У середньому приблизно 6,7% технологічних майданчиків lifecell з близько 9,5 тис. в третьому кварталі тимчасово не працювали. Станом на кінець вересня щодня по всій країні працювали в середньому 97% магазинів lifecell.

Проникнення смартфонів в мережі оператора становило 84,3% станом на кінець третього кварталу.

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