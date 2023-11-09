Нові монітори LG SMART підтримують Microsoft 365 і Google Calendar

9 ноября 2023 г., 16:25

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Компанія LG Electronics (LG) представила свою найновішу лінійку моніторів LG SMART (моделі 32SR50F і 27SR50F) з діагоналлю 31,5 та 27 дюймів, які не потребують підключення до ПК та підходять для продуктивної роботи. Окрім використання IPS-матриць, що передають реалістичні кольори та мають високу контрастність, монітори LG SMART оснащені платформою LG webOS 23, що забезпечує більшу зручність для віддаленої роботи, а також трансляції улюблених шоу, спортивних змагань і музики.



Монітори LG SMART оснащено IPS-матрицями з підтримкою HDR 10, яки покращують взаємодію з користувачем під час участі в конференц-дзвінках, роботі з документами чи дослідженнях в Інтернеті. Завдяки 3-сторонньому практично безрамковому дизайну, 27-дюймова модель має елегантний мінімалістичний вигляд, ладний оптимізувати простір і посилити відчуття занурення.



Оснащені webOS 23, найновіші монітори LG SMART забезпечують легкий доступ до програм для потокового передавання, індивідуальних рекомендацій щодо фільмів, серіалів і музики з екрана Home Board, а також персоналізованих спортивних профілів у комплекті з настроюваними спортивними сервісними картками, які дозволяють користувачам легко стежити за улюбленими видами спорту. Монітори LG SMART зберігають улюблені ліги та команди користувача, сповіщають про майбутні ігри, надають актуальні розклади та ключову статистику. Також включена функція LG Mood Music, що виконує функцію персонального діджея з підбором плейлистів на основі музичних уподобань користувача.



Монітори LG SMART оснащені вбудованим програмним забезпеченням LG Home Office, яке підтримує різні програми підвищення продуктивності, включаючи Microsoft 365 і Google Calendar. Новинки допомагають ще більше вдосконалити робочий процес і усунути необхідність прямого підключення до ПК, дозволяючи користувачам обмінюватися контентом зі своїх смартпристроїв через AirPlay 2 і Miracast. Нові монітори можуть навіть функціонувати як центри розумного дому з підтримкою LG ThinQ Home Hub, що дозволяє користувачам контролювати та керувати своєю побутовою технікою. Через додаток ThinQ моделі 32SR50F і 27SR50F можуть підключатися до різних побутових приладів, сумісних з IoT, таких як холодильники та пральні машини.



«Серія LG SMART Monitor розроблена з акцентом на задоволення особистих уподобань та унікальних потреб різних типів користувачів», — сказав Со Йон Дже, старший віцепрезидент і керівник ІТ-бізнес-підрозділу LG Electronics Business Solutions Company. «У майбутньому LG планує представити нові SMART-монітори, що зможуть задовольнити ще ширший спектр потреб стилю життя».



Планується, що нові монітори LG SMART випустять на ключових ринках Північної Америки, Європи, Азії, Близького Сходу та Південної Америки, а в листопаді цього року вони з'являться в США.

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