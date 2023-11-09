GitHub презентував помічника Copilot, який може аналізувати та пояснювати розроблений код

9 ноября 2023 г., 14:50

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GitHub, що належить Microsoft, представив дорожчий асистент Copilot для розробників всередині компаній, який може пояснювати і надавати рекомендації щодо внутрішнього вихідного коду.

Як вказують аналітики, цей продукт може допомогти Microsoft збільшити дохід у своєму хмарному бізнес-сегменті за рахунок більш повного використання переваг партнерської технології OpenAI. Це може покращити позицію Microsoft у протистоянні з боку її головного хмарного конкурента, Amazon. У жовтні Amazon Web Services заявила, що починає тестувати можливість налаштування свого помічника з програмування CodeWhisperer для аналізу коду.

Microsoft у 2021 році стала першою великою технологічною компанією, яка випустила рішення Copilot для розробки коду на базі АІ, спираючись на загальнодоступну колекцію коду GitHub. Експеримент показав, що розробники, які використовували цей інструмент, мали продуктивність на 55% швидше. У грудні 2022 року GitHub почав пропонувати Copilot для бізнесу за $19 на місяць для одного розробника.

Минулого місяця генеральний директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) повідомив аналітикам під час конференц-дзвінка, що GitHub Copilot вже має 1 мільйон платних користувачів.

Новий GitHub Copilot Enterprise коштуватиме більш ніж удвічі дорожче - $39. Вже можна приєднатися до списку очікування до повного релізу, який намічено на лютий 2024 року.

"Ми чули від багатьох і багатьох клієнтів, що вони хочуть мати можливість налаштовувати або кастомізувати Copilot на своїй кодовій базі, - заявив Томас Демке (Thomas Dohmke), генеральний директор GitHub, в інтерв'ю CNBC. За його словами, деякі клієнти навіть мають власні спеціальні мови програмування.

На сайті GitHub люди з ліцензіями Copilot Enterprise можуть вибрати репозиторії для точного налаштування Copilot на власному коді. Звідти вони можуть запитувати чат-бота Copilot про елементи існуючого коду та пропонувати рядки коду в середовищах розробки. З часом Copilot також зможе узагальнювати зміни коду.

Завдяки цьому корпоративні користувачі зможуть точно налаштовувати свої моделі на основі методів роботи в їхніх організаціях, наприклад, бажаних версій комплекту розробки програмного забезпечення, бібліотек або мов програмування.

Крім того, GitHub додав новий механізм політики, який дозволить адміністраторам обмежувати що саме АІ може використовувати для контексту. Це дозволить організаціям безпечно розгортати АІ-помічника, щоб він не проникав у чутливі зони та не використовував нічого, чого вони не бажають.

GitHub також оголосив, що помічник АІ стане більш розширюваним завдяки інтеграції зі сторонніми інструментами розробника, онлайн-сервісами та іншими знаннями за межами GitHub. Завдяки новій партнерській програмі треті сторони зможуть підключати свої служби та передавати дані до АІ-помічника. Перший етап партнерської програми передбачає інтеграцію від Datastax, LaunchDarkly, Postman, Hashicorp і Datadog.

Також в рамках пропозиції GitHub Advanced Security з’явиться тестування безпеки додатків на основі штучного інтелекту, щоб допомогти виявити та виправити вразливості в коді. Його здатність сканувати код автоматично пропонуватиме виправлення за допомогою семантичного механізму CodeQL. Ця функція доступна для JavaScript і TypeScript безпосередньо в запитах на отримання.

Крім того, додано службу секретного сканування штучного інтелекту, яка використовує великі мовні моделі для перегляду коду, щоб визначити, чи випадково розробники не залишили десь облікові дані, паролі тощо.

Асистенти кодування, такі як Copilot, CodeWhisperer від Amazon, Duet AI від Google та інші від таких стартапів, як Replit, Sourcegraph і Tabnine, обіцяють забезпечити розуміння багатьох мов і фреймворків у будь-яку годину дня. За словами Демке, Copilot є найбільш поширеною системою кодування зі штучним інтелектом.

Однак, за даними Gartner, дослідницької компанії в галузі технологій, ці системи все ще перебувають на стадії зародження, і їх впроваджують менше 10% підприємств. За даними аналітиків, асистенти припускаються помилок і викликають занепокоєння у керівників служб безпеки. GitHub, зі свого боку, пропонує розробникам тестувати, переглядати та перевіряти код, який рекомендує Copilot.

Проте додаткові знання корпоративного коду в Copilot Enterprise означають, що просунуті розробники зможуть витрачати менше часу на процедурні компоненти, а молодші - швидше входити в курс справи.

Аналітики Piper Sandler підрахували, що річний дохід GitHub Copilot може сягнути 3 мільярдів доларів до 2026 року в понеділок, припускаючи, що 16% зі 100 мільйонів користувачів GitHub користуються ним.

аа

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