У США відкрито попередні замовлення на гарнітуру Apple Vision Pro від 3499 дол.

19 января 2024 г., 17:43

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Гарнітура Apple Vision Pro стала доступна для замовлення напередодні її випуску в США 2 лютого.

Нагадаємо, Vision Pro - це перша нова категорія продуктів Apple з моменту випуску Apple Watch у 2015 році. На Волл-стріт не очікують, що Apple буде продавати її в тих же кількостях, що й інші свої продукти, такі як iPhone, Apple Watch і Mac принаймні на перших порах.

За оцінками UBS, компанія Apple може отримати близько 1,4 мільярда доларів доходу від Vision Pro у 2024 році, якщо припустити, що Apple відвантажить близько 400 000 пристроїв. Для порівняння, у четвертому фінансовому кварталі від продажу iPhone було отримано 43,81 млрд дол.

Vision Pro початкового рівня за 3499 дол. оснащений 256 ГБ пам'яті і тим самим чіпом M2, який Apple встановлює в деяких своїх комп'ютерах Mac. Компанія також пропонує Vision Pro з 512 ГБ пам'яті за 3699 дол. і модель з 1 ТБ пам'яті за 3899 дол.

Гарнітура може слугувати дисплеєм віртуальної реальності, що дозволяє користувачам, наприклад, дивитися фільми. Або ж користувач може закріпити кілька різних додатків і екранів у своєму полі зору, при цьому одночасно бачачи світ навколо себе.

На сайті попередніх замовлень Apple просить клієнтів використовувати iPhone або iPad з Face ID, щоб знайти найбільш відповідний розмір.

Компанія також пропонує 12-місячну розробку на придбання пристрою. Модель вартістю 3499 дол. буде запропоновано за 291,58 дол. на місяць. Рецептурні лінзи можна придбати за 149 дол.

Apple анонсувала Vision Pro на своєму заході Worldwide Developers Conference у 2023 році.

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