Horizon Capital інвестує в українського розробника хмарних CRM та CLM no-code систем Viseven

19 января 2024 г., 17:45

Американська компанія прямих інвестицій Horizon Capital оголосила про інвестицію у Viseven – міжнародну маркетингово-технологічну компанію, що надає послуги галузям фармацевтики та медико-біологічних наук. Фінансування від Horizon Capital планується спрямувати зокрема у розширення технологічної платформи Viseven.

Заснована у 2009 році, Viseven з головним офісом у Житомирі та центрами розробки в Україні, Аргентині, Естонії, Індії, Польщі та Північній Америці, вийшла на ринки вже понад 30 країн. Основними продуктами компанії є хмарні CRM та CLM no-code системи. Viseven надає послуги понад 50 клієнтам, в тому числі таким відомим у своїй галузі, як Abbott, AbbVie, Amgen, Bayer, Biogen, Ipsen, Lilly, Novo Nordisk, Servier Laboratories та іншим.

Як і більшість компаній в інвестиційному портфелі Horizon Capital, Viseven є успішним прибутковим бізнесом, зі стабільно-високими темпами зростання. Завдяки своїй ефективній бізнес-моделі та ціннісній пропозиції, компанія зуміла з 2019 року збільшити виручку більш ніж втричі.

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