У системі реєстрації гуманітарної допомоги good.gov.ua зареєстровано вже 128 тисяч вантажів

5 декабря 2024 г., 10:25

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Рік тому, 1 грудня 2023 року, за ініціативи Міністерства соціальної політики України запрацювала Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги (АС ГД) — good.gov.ua. За цей час у системі зареєстрували 128 тисяч вантажів - уся допомога була ввезена легально й прозоро, а організації могли її оформити швидко та без паперів.

За статистикою, найчастіше ввозять таку допомогу:

продовольчі товари;

паливо;

технічні засоби;

лікарські засоби та медичні вироби.

«Минає рік з моменту запуску системи, і ми можемо із впевненістю сказати, що цей інструмент довів свою ефективність. Він не лише спрощує процес реєстрації гуманітарної допомоги з-за кордону, який став повністю цифровий, а й сприяє оперативній доставці допомоги та справедливому її розподілу на місцях. Тож режим «без паперів» дозволив зосередитися на головному — допомагати та підтримувати тих, хто цього потребує», — сказав заступник Міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Костянтин Кошеленко.

Так, станом на зараз система налічує понад 11 тисяч отримувачів — це, наприклад, громадські та благодійні організації, волонтерські спільноти та реабілітаційні установи. Вони зазначені в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги, тож можуть зручно та оперативно реєструвати в системі вантажі. Це, зокрема, можливо завдяки інтеграції з е-системами, як-от Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров'я України та Державної митної служби України. У планах — розширення функціоналу системи, зокрема додаванням англійської мови та розробка мобільного застосунку.

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