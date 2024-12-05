Біткойн вперше перетнув позначку у 100 000 дол.

5 декабря 2024 г., 11:38

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Ціна біткоїна вперше в історії злетіла вище довгоочікуваної позначки в 100 000 дол. пізно ввечері в середу.

Як пише CNBC, згідно з даними Coin Metrics, востаннє флагманська криптовалюта зросла більш ніж на 4% до $103 544,00. Біткойн виріс більш ніж на 140% у 2024 році і на 48% з моменту виборів Трампа.

Новий стрибок стався через кілька годин після того, як обраний президент США Дональд Трамп оголосив про плани призначити Пола Аткінса (Paul Atkins) головою Комісії з цінних паперів і бірж. Тим. Самим він виконав, можливо, найважливішу передвиборчу обіцянку для криптоіндустрії: замінити Гері Генслера (Gary Gensler). Останній став чимось на кшталт лиходія в криптоіндустрії через підхід, заснований на регулюванні за допомогою примусу, який він застосовував під час перебування на посаді глави агенції.

Початкова ідея біткойна була запропонована в розпал фінансової кризи 2008 року: «пірингова версія електронної готівки дозволила б здійснювати онлайн-платежі безпосередньо від однієї сторони до іншої, минаючи фінансові установи», - писав його засновник Сатоші Накамото (Satoshi Nakamoto) в Bitcoin Whitepaper.

Однак в останні роки індустрія продемонструвала цінність біткоїна для більшої частини світу інституційного інвестування. BlackRock Fidelity, Invesco та інші запустили перші спотові біткойн-біржові ETF на початку цього року. Момент «IPO» біткоїна - і зростаючий попит на них з боку інституційних інвесторів сприяв підвищенню ціни. У листопаді Рік Вурстер (ick Wurster), новий генеральний директор Charles Schwab, заявив, що компанія готується вийти на спотову торгівлю криптовалютою в очікуванні регуляторних змін, які прогнозуються за наступної адміністрації Трампа.

У середу голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл (Jerome Powell), виступаючи на конференції DealBook, заявив, що біткойн - це «те саме, що золото, тільки віртуальне, цифрове». Він також пояснив, що «люди не використовують його як платіжний засіб або як засіб збереження вартості» і що «це не конкурент долара, це дійсно конкурент золота».

«Ми є свідками зміни парадигми. Після чотирьох років політичного чистилища біткойн і вся екосистема цифрових активів стоять на порозі входження у фінансовий мейнстрім», - сказав Майк Новограц (Mike Novogratz), генеральний директор Galaxy Digital, в інтерв'ю CNBC.

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