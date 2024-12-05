IDC: продажі ПК і планшетів зростуть у 2024 р. і основним драйвером буде не АІ

5 декабря 2024 г., 9:35

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Згідно з останнім прогнозом IDC, світовий ринок персональних комп'ютерних пристроїв, включаючи ПК і планшети, зросте на 3,8% у 2024 році і досягне 403,5 мільйона одиниць. У той час як ПК домінують у звіті, в першу чергу завдяки маркетингу комп'ютерів зі штучним інтелектом у поєднанні з наближенням кінця підтримки Windows 10, планшети лідирують з майже двозначним зростанням, прогнозованим на цей рік.

Очікується, що цього року світові поставки планшетів зростуть на 9,8%, випереджаючи зростання на 0,8% для ПК. Однак 2025 рік, як очікується, стане роком відновлення для ПК, коли зростання становитиме 4,3% завдяки комерційному оновленню з Windows 10 до Windows 11.

Протягом останніх кількох років в технологічних новинах домінує ажіотаж навколо штучного інтелекту, причому останнім часом основна увага приділяється можливостям АІ, що реалізуються на пристроях. Однак багато корпоративних бюджетів обмежені через загальне макросередовище, і компанії продовжують оцінювати потребу в комп'ютерах/планшетах зі штучним інтелектом, які часто коштують дорожче.

«Здається, існує великий розрив між попитом і пропозицією, оскільки виробники ПК і платформ готуються до того, що ПК і планшети зі штучним інтелектом стануть наступною великою подією, але відсутність чітких сценаріїв використання і різке зростання середніх відпускних цін змушує покупців сумніватися в їхній корисності, - зазначив Джітеш Убрані (Jitesh Ubrani), менеджер з досліджень у відділі відстеження світових мобільних пристроїв IDC. - Тепер Microsoft, Apple і Google повинні довести необхідність локальної обробки АІ, щоб уникнути негативної реакції з боку виробників обладнання та кінцевих користувачів».

Крім АІ, в найближчій перспективі ринки ПК і планшетів мають деякі побічні ефекти, зокрема, припинення підтримки Windows 10. Це, у поєднанні з покращенням світової економіки, допомагає пролити світло на перспективи ПК та планшетів. Як результат, очікується, що комерційний сегмент стане яскравою плямою в категоріях персональних комп'ютерних пристроїв з прогнозованим зростанням на 5,1% у 2025 році.

«Заміна комерційних ПК на Windows останнім часом особливо помітна в Японії і продовжиться в найближчі квартали, - підкреслив Брайан Ма (Bryan Ma), віце-президент з досліджень пристроїв в IDC. - Ще однією помітною яскравою рисою є зростання популярності планшетів від китайських виробників телефонів, які знайшли золоту середину якісної продукції вартістю нижче 300 доларів і вони будуть продовжувати стимулювати ринки як в Китаї, так і в багатьох частинах Азії».

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