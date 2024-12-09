9 декабря 2024 г., 13:35

Як повідомляє The Moscow Times, у рф почалося банкрутство одного з найбільших виробників чипів.

Мова йде про компанію «Ангстрем», завод якої мав стати найбільшим гравцем у виробництві чипів. Підприємство отримало держфінансування у 2008 році на 1 млрд дол.

Зазначається, що накопичивши понад 100 млрд рублів боргів, «Ангстрем» несподівано перестав платити за кредитами. У 2014 р. компанія фактично лишилися без кошт на ведення діяльності. У «Ангстрема» налічується 108 виконавчих проваджень на 147,6 млрд руб і незавершені судові розгляди на понад 500 млн євро. До січня 2019 року банк ВЕБ забрав усе обладнання та акції заводу і теж подав позов про банкрутство.

Інші ЗМІ повідомляють, що ВЕБ подали позов на стягнення з Ангстрем» суми у 1,3 млрд євро на її користь.

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