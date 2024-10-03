Ringostat пропонує першу українську кросплатформову бізнес-телефонію

3 октября 2024 г., 11:45

0

Tweet

Український бізнес отримав перший кросплатформовий додаток для телефонії, месенджерів, чатів та роботи з CRM. AI-платформа телефонії, колтрекінгу та аналітики дзвінків Ringostat (входить до групи IT-компаній Netpeak Group) презентувала рішення, яке працює на iOS, Android, Windows та macOS. Застосунок дозволяє компаніям залишатися на зв'язку навіть під час відключень світла.

За задумом розробників, компанії отримають повноцінну бізнес-телефонію на різних пристроях – зокрема смартфонах. Рішення дозволить співробітникам працювати віддалено, легко перемикаючись між пристроями без втрати доступу до інформації про клієнтів.

Рішення об'єднує дзвінки та повідомлення з різних месенджерів та чатів на сайті, дозволяючи швидко телефонувати та приймати виклики, переадресовувати дзвінки на колег та зберігати контакти. Інтеграція з CRM дозволяє бачити ім’я клієнта під час дзвінка, отримувати інформацію про покупця та переглядати деталі угод в CRM-системі. Система підтримує роботу з будь-якого місця, об'єднуючи дзвінки офісних і віддалених працівників в єдину телефонну мережу. Водночас статистика збирається про дзвінки та листування усіх менеджерів, що допомагає керівникам контролювати ефективність роботи команди.

Це рішення стане в пригоді для компаній у сферах логістики, нерухомості, страхування та інших галузях, де важливо підтримувати постійну комунікацію та навіть поза офісом залишатися на зв'язку.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора