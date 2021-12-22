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У Amazon знову збій у ЦОД AWS на східному узбережжi США

22 декабря 2021 г., 16:55

Як повідомляє «Рейтер», кілька веб-сайтів, включаючи потоковий сервіс Hulu, офісний додаток для обміну повідомленнями Slack та Epic Games, мали сьогодні проблеми з доступом.

Вказані сервіси були запущені знову після деякої паузи, яка відбулася внаслідок відключення електроенергії у одному з дата центрів Amazon східному узбережжі США.

"Проблему було вирішено, і служба працює в нормальному режимі", - повідомили в AWS.

Раніше Amazon заявила, що збій вплинув на її платформу, яка забезпечує обчислювальну потужність хмарної мережі, що керується її підрозділом AWS.

Сервіс Slack заявив, що у нього виникли проблеми із завантаженням файлів, редагуванням повідомлень та іншими службами.

Раніше цього місяця через серйозний збій у тому ж регіоні були виведені з ладу потокові платформи Netflix і Disney+, торговий додаток Robinhood, а також веб-сайт електронної комерції самої Amazon.com.

Захист від DDoS-атак тепер можливий за передплатою

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