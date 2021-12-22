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Кількість інженерів GlobalLogic у Європі за два роки зросла на 70% та перевищує 10 тис.

22 декабря 2021 г., 16:35
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Кількість спеціалістів міжнародної ІТ-компанії GlobalLogic у Європі з 2019 року зросла майже на 70% і зараз перевищує 10 тис. фахівців. Найшвидше зростає українське представництво – плюс 3000 інженерів. За два роки кількість центрів розробки GlobalLogic на континенті зросла з 13 до 20, а число проектів перевищує 460.

З 2019 року GlobalLogic зростає органічно, а також завдяки злиттям і поглинанням інших компаній. Так, у жовтні 2019 року GlobalLogic придбала шведську Assign Group, що спеціалізується на розробці цифрових рішень для автомобільної та аерокосмічної промисловості. Протягом 2020 року до GlobalLogic приєдналися Meelogic Consulting зі штаб-квартирою у Берліні та ECS Group, що розташована у Лондоні. Ці придбання є частиною активної стратегії GlobalLogic щодо зміцнення своїх позицій у регіонах DACH (Австрії, Німеччині, Швейцарії) та UK & Nordics (Великобританія та Скандинавія).

GlobalLogic в Європі продовжує активно зростати і наразі має ще майже 1600 позицій для технічних фахівців різного рівня. Понад 1100 позицій відкриті в Україні. Компанія інвестує у розвиток людського капіталу. З 2018 року група GlobalLogic витратила понад 5,5 млн. дол. на розвиток інженерних талантів в Європі – суттєва частина цих коштів припадає саме на Україну.

Кількість інженерів GlobalLogic у Європі за два роки зросла на 70% та перевищує 10 тис.

Сьогодні GlobalLogic має представництва у восьми країнах центральної та східної Європи, серед яких Україна, Польща, Словаччина, Хорватія, Німеччина, Швеція, Великобританія й Ізраїль. Спеціалісти залучені у міжнародні проекти європейських і світових брендів у таких індустріях як automotive, medtech, media, tech, industrial і telecom.

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