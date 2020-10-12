Twilio приобретает стартап за 3,2 млрд долл.

12 октября 2020 г., 16:45

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Провайдер облачной коммуникационной платформы Twilio официально сообщил о намерении приобрести за 3,2 млрд долл. стартап Segment. Оплата будет произведена акциями.



Ценные бумаги Twilio выросли более чем на 9% до 335 долл. на премаркете. Капитализация компании достигла 45,58 млрд долл.



Объявление о сделке, закрытие которой ожидается в четвертом квартале 2020 финансового года Twilio, было сделано после того, как компания оценила продажи в третьем квартале выше своего предыдущего прогноза в начале этого месяца.



Компания Segment была основана в 2011 г. выпускниками Массачусетского технологического института - Ільей Володарским (Ilya Volodarsky), Яном Сторм Тейлором (Ian Storm Taylor), Питером Рейнгардтом (Peter Reinhardt), Калвином Френч-Оуеном (Calvin French-Owen). Стартап разрабатывает облачную платформу для анализа, структурирования и обработки в режиме реального времени данных пользователей.

Как сообщается, в портфеле Segment уже более 20 тыс. клиентов, и в том числе такие компании, как Intuit, FOX, Instacart и Levi’s. В штате компании более 500 сотрудников. Суммарные инвестиции в Segment на данный момент составили 284 млн долл.



В нынешнем году в облачных компаниях наблюдается всплеск спроса, поскольку все больше предприятий используют их услуги для перехода на работу из дома в связи с пандемией COVID-19.



По итогам сделки Segment станет частью Twilio.



Morgan Stanley & Co LLC была финансовым консультантом Twilio по этой сделке, а Cooley LLP — выступала юридическим советником.

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