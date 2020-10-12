Расходные материалы. Оригинальные или совместимые? 

12 октября 2020 г., 16:35

+11

голос Tweet

Рано или поздно в любом принтере заканчиваются картриджи. Никакой проблемы в этом нет, ведь сегодня любой специализированный магазин предложит вам обширный выбор расходников.

При покупке картриджа или чернил для принтера всегда возникает вопрос - что же выбрать, оригинальный или совместимый? Итак, на что стоит обратить внимание в такой ситуации.



Выпуском оригинальных расходных материалов занимается сам производитель техники. Бесспорно, он очень хорошо знает все нюансы своих устройств и стремиться добиться наилучшего качества печати при разработке всех компонентов.



Однако главный минус оригинальных расходников – их высокая стоимость. Что же касается преимуществ, тут есть свои подводные камни, зачастую скрытые от глаз потребителя.



Принято считать, что оригинальные картриджи заведомо имеют лучшее качество, чем их аналоги. Но опыт показывает, что и с такими картриджами бывают проблемы, а с каждым годом их даже становится все больше. Дело в том, что ранее такая продукция изготавливалась из более качественных материалов, и контролю ее качества уделялось значительно больше внимания. Именно поэтому среди прочего картриджи работали даже после многочисленных заправок.



Сегодня надежность компонентов существенно снизилась, да и корпуса картриджей стали менее долговечными. И причина этого очень проста: сегодня производители находятся в очень жестких тисках маржинальности и вынуждены постоянно оптимизировать траты на выпускаемую продукцию, иногда на грани возможного.



С другой стороны в некоторых ситуациях дает избыточные характеристики и закладывает это в цену. Например, качество чернил определяется временем высыхания, цветопередачей, светостойкостью. Оригинальные краски явно выигрывают по этим параметрам. Например, Epson обещает сохранение качества чернил до 60 лет при условии использования оригинальной продукции и бумаги этого же бренда. Однако такие показатели имеют значение лишь для любителей профессиональных фото, да и то не всегда.



Основное преимущество совместимых расходных материалов – доступные цены. Если продукция выпускается сертифицированной компанией, которая придерживается стандартов качества ISO, тестирует продукцию перед выводом на рынок, опыт показывает, что качество таких расходников будет не хуже, чем у оригинального товара. При этом цена для пользователя – в 3-4 раза ниже.



Неудивительно, что в такой ситуации у покупателя возникают сомнения: а стоит ли переплачивать? Стоит также обратить внимание на следующие моменты:



• Неоригинальные чернила (для принтера) хорошего качества обеспечивают отличные показатели цветопередачи, светостойкости, оптической плотности отпечатка, сохраняют свои свойства не меньше 30 лет и не высыхают, если принтер не работает больше 2-х месяцев;

• Совместимые лазерные картриджи для принтеров (с использованием оригинальных корпусов) не уступают оригинальной продукции по числу циклов заправок и восстановлений.



Многие сторонние производители современных расходников проводят тщательное лабораторное тестирование своей продукции, в том числе картриджей, тонеров, чернил с использованием оригинальной и другой бумаги. В результате они добиваются высокого качества печати, которое полностью соответствует международным нормам и стандартам. Еще один важный момент - эти производители очень тщательно следят за контролем качества выпускаемой продукции.



К таким выводам со временем приходят многие пользователи и они выбирают совместимые расходные материалы.



Мы рекомендуем использовать совместимую продукцию, чтобы оптимизировать расходы на печать. Но советуем выбирать товары известных брендов, которые хорошо себя зарекомендовали, чтобы экономия была обоснованной.

Наши специалисты готовы ответить на все ваши вопросы по выбору расходных материалов для печатающих устройств.

Dataprint.ua

(044) 222-78-02

(067) 440-56-21

[email protected]

Все про современные облачные технологии!

Не пропустите очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next '20 OnAir, которая проходит до 30 октября!