Третя версія Starlink готується до запуску у 2026 році, обіцяючи гігабітні швидкості

21 июля 2025 г., 9:35

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Starlink, сервіс супутникового інтернет-зв'язку, оприлюднив щорічний звіт про стан своєї мережі, а також розкрив амбітні плани щодо майбутнього розвитку.

Компанія підтвердила, що вже у першій половині 2026 року планує розпочати комерційні запуски супутників третього покоління (V3).

Зараз мережа Starlink досягла вражаючої сукупної пропускної здатності у майже 450 Тбіт/с. Середня затримка у години пік для користувачів у США знизилася з 45 мс у першому кварталі до поточних 25,7 мілісекунд. Компанія прагне досягти стабільної медіанної затримки у 20 мілісекунд, що вважається ідеальним для онлайн-ігор. За словами Ілона Маска, наступне покоління супутників Starlink теоретично може зменшити пінг до 5 мс.

Також повідомляється, що супутники V3 забезпечуватимуть понад 1 Тбіт/с пропускної здатності для завантаження та понад 200 Гбіт/с для вивантаження на наземні термінали. Очікується, що з кожним запуском V3-супутників мережа Starlink отримуватиме додаткові 60 Тбіт/с пропускної здатності, що у понад двадцять разів перевищує поточні показники. Це дозволить сервісу реалізувати обіцяну гігабітну мережу зі швидкістю завантаження понад 1 Гбіт/с.

Плани запуску оновлених супутників у першій половині 2026 року тісно пов'язані з готовністю ракети Starship, яка, попри низку попередніх випробувальних невдач, вважається критично важливою для виведення цих великих супутників на нижчу навколоземну орбіту. Зниження орбіти, нові комп'ютери, модеми та наземні станції, які обслуговуватимуть V3-супутники, забезпечать різке зменшення затримок у мережі. Хоча Starship стикається з викликами, SpaceX продовжує наполегливо працювати, розглядаючи невдачі як джерело цінних даних.

Starlink вже пропонує комплект Performance Dish за 1999 доларів, який зможе скористатися перевагами гігабітних швидкостей. Для порівняння, портативний комплект Starlink Mini забезпечує швидкість до 100 Мбіт/с, тоді як стандартний комплект розрахований на швидкість завантаження близько 400 Мбіт/с.

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