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Треть компаний за последний год замедлили темпы цифровой трансформации

19 марта 2021 г., 14:45
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Компании Veeam Software и Vanson Bourne представили результаты исследования Data Protection Report 2021, которое выявило, что 58% резервных копий не могут быть восстановлены, оставляя данные незащищенными. В условиях пандемии Covid-19 и экономического спада плохая работа систем защиты данных и угрозы для непрерывности бизнеса создают значительные препятствия для цифровой трансформации. Опрос показал, что 54% организаций в мире ускорили свои инициативы в области цифровой трансформации, в то же время более 30% компаний замедлили, а то и вовсе приостановили их.

Препятствия могут быть самыми разными: перегруженность ИТ-отделов обеспечением функционирования компании во время пандемии (53%), слишком большая зависимость от устаревших ИТ-систем (51%), нехватка у ИТ-персонала навыков для внедрения новых технологий (49%) и т.д. В течение года руководители ИТ-отделов, решив срочные задачи в области защиты данных, планируют вернуться к реализации планов цифровой трансформации. Почти треть из них намерены выстроить защиту данных с использованием облаков.

Треть компаний за последний год замедлили темпы цифровой трансформации

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