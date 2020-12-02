Trend Micro интегрировала правила предотвращения вторжений в сервис AWS

2 декабря 2020 г., 14:05

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Компания «Elcore Украина», официальный дистрибьютор Trend Micro, сообщила о том, что вендор получил статус партнёра по запуску (Launch Partner) AWS Network Firewall — управляемого сервиса, который упрощает развёртывание основных средств сетевой защиты для виртуальных частных облаков Amazon (Amazon VPC) на базе Amazon Web Services (AWS). В качестве партнёра по запуску Trend Micro интегрировала управляемые каналы аналитики угроз из своего решения для обеспечения облачной безопасности, чтобы предоставить превосходную защиту в рамках новой услуги AWS — управляемого брандмауэра.



По мере того, как процесс цифровой трансформации ускоряется по всему миру, компании ищут способы стратегически защитить свои облачные среды, сохранив при этом масштабируемость и минимизируя «трения» между разными решениями. Узнать о том, как Trend Micro, будучи обладателем статуса AWS Advanced Technology Partner, непрерывно работает над созданием простых в управлении и масштабируемых решений в облачной безопасности для поддержки клиентов AWS, можно по ссылке: www.trendmicro.com/aws.



Согласно данным Gartner, «в прошлом организации развёртывали несколько брандмауэров на периметре “демилитаризованной” зоны или перед нею с целью обеспечить перекрытие мощностей для случаев, когда нельзя полагаться на один продукт... Хотя подобный подход и может быть оправдан тем, что в самих средствах защиты встречаются уязвимости, внедрение нескольких брандмауэров существенно усложняет управление и повышает вероятность человеческих ошибок, снижает масштабируемость и увеличивает эксплуатационные расходы»1.



Встроенные правила Trend Micro для предотвращения вторжений будут проверять трафик на наличие злонамеренных действий, чтобы брандмауэр мог обезвреживать угрозы до того, как они закрепятся в виртуальном частном облаке. AWS и Trend Micro совместно предлагают простой масштабируемый сервис с надёжной защитой, которая не требует какого-либо управления инфраструктурой.



«Наши клиенты интересовались возможностью масштабируемого управления сетевой безопасностью, и мы очень рады, что смогли дать им такую возможность, — отметил Эндрю Томас (Andrew Thomas), руководитель направления защиты периметра в Amazon Web Services, Inc. — Функциональность сетевого брандмауэра с минимальной необходимой «притиркой» расширена благодаря партнёрам AWS, таким как компания Trend Micro, которая активизировала усилия, чтобы предоставить клиентам дополнительные уровни защиты за счёт интеграции с AWS Network Firewall».



«Подход традиционных поставщиков брандмауэров нового поколения (NGFW) к безопасности облаков не был масштабируемым и создавал ненужные проблемы для клиентов. Благодаря тому, что AWS снижает для клиентов «притирку» на уровне инфраструктуры, мы рады помочь им поднять планку базовой защиты на уровне сети, предоставив передовую аналитику угроз. Всё это реализовано за счёт интеграции с AWS Network Firewall», заявил Стив Куэйн (Steve Quane), директор по продуктам Trend Micro.



Компания Trend Micro предлагает комплексные передовые решения для обеспечения безопасности гибридных облаков, которые упрощают защиту бизнес-данных в средах AWS. Сюда входит дополнительная сетевая безопасность, а также защита облачных сервисов, хранилищ файловых объектов и облачных приложений. Аналитика угроз Trend Micro будет доступна обладателям AWS Network Firewall бесплатно после развёртывания решения.

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