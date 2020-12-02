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HPE представила результаты года и сообщила о переносе штаб-квартиры

2 декабря 2020 г., 14:51
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HPE представила результаты года и сообщила о переносе штаб-квартиры

Компания HPE представила итоги четвертого квартала своего финансового 2020 года, который завершился 31 октября.

Выручка в годовом сравнении почти не изменилась и составила 7,2 млрд долл., тогда как биржевые аналитики ожидали показатели на уровне 6,88 млрд долл.

В целом за год HPE показала рост продаж с 27 млрд долл. по итогам 2019 г. до 29,1 млрд долл. в нынешнем.

Квартальная прибыль компании сократилась до 157 млн долл. По итогам 2020 финансового года производитель зафиксировал убыток в 322 млн долл., на фоне прошлогодней прибыли в 1 млрд долл.

HPE представила результаты года и сообщила о переносе штаб-квартиры


Что касается разбивки по направлениям, то в прошедшем квартале серверное направление принесло 3,1 млрд долл., что на 5% ниже, чем год назад, продажи СХД снизились на 3% до 1,2 млрд долл. Однако выручка от высокопроизводительных систем выросла на четверть до 975 млн долл.

Снижение показателей в компании объясняют ситуацией, которую вызвала глобальная пандемия, плюс также сказался высокий курс доллара.

HPE представила результаты года и сообщила о переносе штаб-квартиры


Одновременно с объявлением финансовых результатов HPE сообщила о переносе штаб-квартиры - из Сан Хосе (шт. Калифорния) в Остин (шт. Техас). Как отмечается, калифорнийский офис компания сохранит, он будет выполнять роль инновационного центра. В Остине, как отмечается, работает основная часть сотрудников HPE и там строится новый кампус производителя, чем и объясняется предпринятый шаг.

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