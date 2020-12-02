«Vodafone Украина» использует дроны для планирования сети и контроля инфраструктуры

2 декабря 2020 г., 13:25

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«Vodafone Украина» и DroneUA реализуют первый в Украине проект по использованию дронов в телекоме. Оператор использует беспилотники для планирования и обследования собственной сети. Во время пилотного проекта, который стартовал в марте, компания задействовала шесть беспилотных аппаратов во всех регионах страны.

Дроны помогают Vodafone в планировании сети. Данные с беспилотников дают возможность точно определять оптимальное место, где должна появиться новая станция – так, чтобы она охватила большую территорию и давала более качественный сигнал. Также информация с БПЛА помогает выбрать оптимальную конфигурацию для базовой станции – определить, на какой высоте надо смонтировать антенны, сколько секторов потребуется, антенны любого типа нужны, какой должен быть наклон антенн и азимуты. Новый инструмент позволяет тратить меньше времени на планирование и делать его более качественным. Все это позволяет сделать инвестиции в сеть более эффективными.

Также Vodafone использует дроны для регулярных обследований собственной инфраструктуры. Инженеры оператора с помощью беспилотников проверяют состояние труднодоступных участков вышек, для обследования которых нужно привлекать промышленных альпинистов. Это значительно ускоряет обследование и делает его более безопасным. В случае необходимости полученные данные можно проанализировать уже после обследования.

«С началом карантина совпал наш новый эксперимент – Vodafone нанял на работу дронов. И мы уже видим результаты – информация, полученная с беспилотников, позволяет нам более качественно и быстро планировать и обслуживать сеть. Сегодня мы лидер по строительству LTE-900 в Украине, – рассказывает Евгений Фрунзе, технический директор "Vodafone Украина". – Темп строительства, обусловленный лицензионными требованиями, чрезвычайно высокий – еженедельно мы подключаем к скоростному Интернету сотни сел. Поэтому мы активно ищем новые инструменты. В Украине это впервые, но это не украинское ноу-хау. В мире есть много примеров успешного использования дронов в телекоммуникациях и смежных отраслях – мы можем их подробно изучать благодаря доступу к глобальной экспертизе Vodafone».

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