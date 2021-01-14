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TP-Link Deco Voice X20 — mesh-cистема Wi-Fi 6 с поддержкой Amazon Alexa

14 января 2021 г., 15:25
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TP-Link Deco Voice X20 — mesh-cистема Wi-Fi 6 с поддержкой Amazon Alexa

Представленное TP-Link устройство Deco Voice X20 призвано объединить все преимущества бесшовной mesh Wi-Fi сети, беспроводной колонки и голосового помощника Amazon Alexa.

Прежде всего, Deco Voice X20 — это классическая mesh-система с поддержкой стандарта Wi-Fi 6, позволяющая создать домашнюю беспроводную сеть без мертвых зон. Заявлено, что обеспчеивается подключение со скоростью до 1201 Мбит/c на частоте 5 ГГц и до 574 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц по Wi-Fi, а также гигабитное подключение по кабелю посредством двух портов.

Реализованная в новинке поддержка технологии OFDMA улучшает качество работы при подключении большого количества устройств в сети. Сообщается, что комплект из двух устройств Deco Voice X20 позволяет создать стабильное и надежное Wi-Fi подключение на площади до 350 квадратных метров. Если площадь покрытия нужно увеличить, достаточно подключить к Deco Voice X20 еще один или два модуля. Модель Deco Voice X20 совместима с другими решениями семейства TP-Link Deco и может быть объединена с ними в единую сеть.

Устройством можно управлять с помощью встроенного голосового помощника Amazon Alexa. Функции Alexa обеспечивают удобное голосовое управление другими устройствами, которые поддерживают Amazon Alexa, включая модели TP-Link Tapo, и объединены в экосистему умного дома.

Среди возможностей встроенной аудиоколонки отмечается возможность воспроизведения звук в разных комнатах, что создает новые модели использования потребительской электроники. К примеру, пользователь не только может наполнить весь дом любимой музыкой, но и попросить Alexa напомнить семье о том, что пора выходить к обеду. Также устройство поможет слушать любимые песни или подкасты в любой точке дома или квартиры.

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