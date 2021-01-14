QNAP представила All-Flash NAS с поддержкой ZFS и 25GbE

14 января 2021 г., 14:45

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Компания QNAP Systems объявила о выпуске высокопроизводительного и емкого хранилища SATA All-Flash TS-h3088XU-RP с 30 слотами.



Как отмечается, благодаря встроенной двухпортовой SFP28 SmartNIC 25GbE, расширениям за счет PCIe и возможности наращиванияемкости хранилища до петабайтов новое устройство отлично подойдет для задач виртуализации, использования в современных центрах обработки данных, создания гибридных/мультиоблачных сред. TS-h3088XU-RP также нацелен на критически важные задачи резервного копирования и восстановления информации, а также других задач, требующих тысячи одновременных подключений. Операционная система QuTS hero также поддерживает сжатие данных ZFS и оптимизацию SSD, обеспечивая максимальную производительность, срок службы и эффективность за счет инвестиций во флэш-память.



«Сочетая в себе исключительную аппаратную платформу и программное обеспечение, TS-h3088XU-RP на основе на флеш-памяти устраняет узкие места производительности в инфраструктурах для критически важных вычислительных задач и приложений, которые чувствительны к задержкам. Кроме того это экономичное решение обладает высокой расширяемостью и надежностью», - заявил Джейсон Хсу (Jason Hsu), менеджер по продуктам QNAP.



Модель TS-h3088XU-RP доступна с 6-ядерным процессором Intel Xeon W-1250 с тактовой частотой 3,3 ГГц (до 4,7 ГГц) или с 8-ядерным Intel Xeon W-1270 с тактовой частотой 3,4 ГГц (до 5,0 ГГц). Оба чипа поддерживают Intel AES-NI и до 128 ГБ оперативной памяти DDR4 ECC. Предварительно установленный двухпортовый 25GbE SFP28 SmartNIC (с контроллером NVIDIA Mellanox ConnectX-4 Lx SmartNIC) поддерживает iSER и обеспечивает скорость передачи до 50 Гбит/с при группировании портов и оптимальную скорость Ethernet с автосогласованием. Три слота PCIe Gen 3 позволяют расширять основные функции NAS, добавляя высокоскоростные сетевые карты, твердотельные накопители в формате M.2, карты Fibre Channel для хранилища FC SAN и карты расширения хранилища для подключения модулей расширения QNAP SAS/SATA. TS-h3088XU-RP также имеет порт HDMI 1.4b для прямого вывода на монитор мультимедиа, виртуальных машин или рабочего стола Ubuntu.



TS-h3088XU-RP, использующий QuTS hero и базирующейся на ZFS, обеспечивает приоритет целостности данных и самовосстановление. Сокращение объемов данных с помощью встроенной дедупликации и сжатия данных значительно сокращает общий объем хранилища, что особенно актуально для повышения эффективности использования SSD-хранилища при работе с повторяющимися данными или большим количеством файлов небольшого размера. Дополнительные функции оптимизации SSD включают в себя объединение записи, TRIM и избыточное выделение ресурсов в пуле, для достижения максимальной производительности и возврата инвестиций в SSD.



Имеющийся App Center также предоставляет различные приложения, которые могут быть установлены при необходимости, для расширения возможностей TS-h3088XU-RP. Среди них - размещение виртуальных машин и контейнеров, упрощение локального/удаленного/облачного резервного копирования, резервное копирование для Google Workspace и Microsoft 365. Также могут быть предложены централизация резервного копирования виртуальных машин VMware и Hyper-V, настройка шлюза облачного хранилища для развертывания гибридных облачных приложений и многое другое.



Представленная модель предполагает возможность установки в стойку 2U, имеет 30 отсеков для 2,5-дюймовых твердотельных накопителей SATA 6 Гбит/с, 2 порта SmartNIC 25GbE SFP28, 4 порта RJ45 2,5 Гбит с производительностью 2,5 / 1 Гбит/с), 3 разъема PCIe Gen 3 (один слот с предустановленной 25GbE SmartNIC), 4x порта USB 3.2 Gen 2 10 Гбит/с (2x Type A + 2x Type C), 1x выход HDMI 1.4b (4K при 30 Гц), резервные блоки питания 550 Вт.

Представленные решения поставляется с трехлетней гарантией, которую можно в течении 9-ти месяцев после покупки продлить до пяти лет. Рекомендованные цены: модель TS-h3088XU-RP-W1270-64G - 199 999 грн., а вариант TS-h3088XU-RP-W1250-32G - 174999 долл.

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