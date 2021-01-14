Qualcomm приобретает за 1,4 млрд долл. стартап Nuvia

14 января 2021 г., 16:05

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Компания Qualcomm заявила о подписании сделки на 1,4 млрд долл., в рамках которой приобретет стартапа Nuvia, разрабатывающего собственные процессоры.



Nuvia была основана в 2019 г. инженерами, которые занимались чипами в Apple. Так ее генеральный директор Джерард Уильямс III (Gerard Williams III) почти десять лет возглавлял команду Apple по разработке процессоров, а до этого с 1998 г. по 2010 г. работал в Arm. Один из сооснователей Ману Гулати (Manu Gulati), занимающий пост вице-президента стартапа, из Apple ушел чуть раньше - в 2017 г. и успел после этого два года поработать в Google, ранее — с 1995 г. по 2000 г. он был в штате инженеров AMD. Еще один соучредитель Nuvia Джон Бруно (John Bruno) также работал ранее в Google, AMD, а до этого еще в ATI.



Репутация команды основателей Nuvia - не единственная причина, по которой ей удалось собрать более 290 млн долл. инвестиций менее чем за два года. Еще одним фактором была технология стартапа: в прошлом году Nuvia подробно описала разрабатываемый серверный ЦП, который, по ее словам, значительно превосходит конкурентов, обеспечивая более высокую производительность, при меньшем потреблении энергии.



Nuvia еще не выпустила ни одного чипа, однако в августе прошлого года ее представители сообщили, что при моделировании работы ядра их процессора удалось достичь пиковую производительность на 50-100% выше, чем у аналогов от AMD и Intel, причем для этого требовалось на треть меньше энергии.

Фактически этот стартап находился еще в stealth mode и сумма выплаченная Qualcomm говорит о важности для нее приобретаемых технологий и о том, что компания планирует делать ставку на выпуск процессоров для широкого ассортимента устройств.

Некоторые аналитики предполагают, что покупка Nuvia позволит Qualcomm упрочить платформу Snapdragon, которая начала уступать решениям Apple в последнее время. Кроме того, это усилит позиции компании в сегменте Arm-процессоров для Windows-компьютеров, где последние два года практически не наблюдается прогресса. И плюс ко всему даст второй шанс для Qualcomm в разработке серверных чипов.

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