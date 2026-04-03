TrendAI - новий бренд корпоративного напрямку Trend Micro

3 апреля 2026 г., 13:28

0

Tweet

ELKO Ukraine, офіційний дистриб'ютор Trend Micro в Україні, повідомила, що вендор анонсував масштабну трансформацію свого корпоративного підрозділу, який відтепер працюватиме під назвою TrendAI.



Як зазначається, зміна ідентичності відображає еволюцію кібербезпеки в умовах, коли AI стає основним обчислювальним шаром для підприємств. Новий бренд підкреслює фокус на розв'язанні реальних безпекових проблем та управлінні кіберризиками як на основному бізнес-пріоритеті в епоху автономних систем та прийняття рішень на основі даних.



За словами генеральної директорки Trend Micro Єви Чен (Eva Chen), безпека має розвиватися так само швидко, як і технології, які вона захищає. Оскільки підприємства перебудовують свої операції навколо AI та агентних систем, роль TrendAI полягає у забезпеченні впевненості та стійкості цих процесів із самого початку. Стратегія компанії базується на чотирьох принципах: прозорості використання AI-систем, розумінні контексту та намірів їхніх взаємодій, впровадженні контролю над діями агентів та забезпеченні нагляду з боку людини в критичних точках.



Цей крок знаменує перехід від портфеля окремих продуктів до уніфікованої платформи кібербезпеки TrendAI Vision One. Керівниця TrendAI Рейчел Джінь (Rachel Jin) зазначила, що це фундаментально новий підхід, який вимагає переходу від простої реакції на події до розуміння намірів машин. Платформа вже отримала визнання провідних аналітичних агентств у сферах захисту хмарних середовищ, мереж та кінцевих точок, допомагаючи організаціям працювати безпечно на швидкості машин.

