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Тимур Ягофаров

The Sphere - дисплей із роздільною здатністю 16K

19 марта 2024 г., 15:35
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У липні минулого року в Лас-Вегасі було активовано найбільший у світі LED-екран The Sphere. А днями було відкрито деякі технічні деталі цієї дивовижної споруди.

Нагадаю, що The Sphere є культурно-розважальною ареною сферичної форми, розташованою в східній частині зони Strip у Лас-Вегасі. За висоти 112 м і ширини 157 м її зовнішня поверхня площею 54000 кв. м і внутрішня на 15000 кв. м являють собою величезні екрани. У створенні останніх взяла участь компанія Hitachi Vantara, що спеціалізується на обробці даних, хмарних сховищах і різноманітних інфраструктурних платформах.

Як повідомляється, і внутрішній, і зовнішній екрани підтримують виведення відео з роздільною здатністю 16K. Кожен з них спирається на набір з 27 вузлів, здатних передавати потокове відео з роздільною здатністю 4K через програмне забезпечення Hitachi Vantara, що працює з флешпам'яттю об'ємом в 4 ПБ. При цьому пропускна здатність каналу передачі даних становить 400 ГБ/с. Також використовується повна субдискретизація кольоровості 4:4:4, і, як повідомляється, в дисплеях забезпечуються затримки не більше 5 мс.

Цікаво, що для забезпечення контенту з роздільною здатністю 16K використовується унікальна камера "Big Sky" з підтримкою 18K.

Погодьтеся, дивовижні технології, які навряд чи варто найближчим часом чекати на масовому ринку. Але за бюджету на створення цієї дивовижної арени у 2,3 млрд дол. цілком можна було очікувати чогось подібного. І судячи з численних відео відвідувачів The Sphere, які активно публікуються в Мережі, творці цієї арени таки домоглися того ефекту, на який розраховували.

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