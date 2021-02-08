Tet (Lattelecom) инвестирует в ЦОД в 1,4 млн евро

8 февраля 2021 г., 15:35

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Компания Tet, ранее известная как Lattelecom, сообщила о новых инвестициях в свой дата-центр Dattum, обладающим сертификатом TIERIII.

Как отмечается, учитывая повышение спроса на услуги ЦОД и облачные решения, Tet запустил проект по расширению одного из пяти имеющихся дата-центров. По прогнозам экспертов Tet, разовая инвестиция в 1,4 млн евро позволит существенно укрепить позиции компании на европейском и украинском рынке дата-центров и облачных услуг.



«Полный вызовов 2020 год наглядно продемонстрировал значимость ИТ-решений и аутсорсинга. Мы фиксируем рост оборота дата-центров и облачных услуг в сравнении с предыдущим годом на всех рынках на 4% и 10% соответственно, и это несмотря на кризис. У нас заполнены уже 80% ресурсов дата-центров, поэтому мы нацелились на расширение одного из них. Ожидается, что проект завершится уже в этом году, предоставив нашим заказчикам еще 60 стоек», — говорит председатель правления Tet, и. о. исполнительного директора Улдис Татарчук.



Эксперты Tet планируют одновременно с расширением дата-центра в Риге внедрить решение по оптимизации энергозатрат, улучшив коэффициент эффективности использования энергии (PUE — Power Usage Effectiveness).



«Европейская Комиссия обозначила цель для операторов в ЕС — полностью избавиться от негативного влияния на климат к 2030 году. Поэтому, расширяя дата-центр, мы обратим особое внимание на системы охлаждения с наименьшим показателем PUE», — поясняет директор по развитию бизнеса дата-центров Tet Марис Сперга.

Компания также сообщила о запуске виртуального 3D-тура, который позволит любому желающему ознакомиться с устройством одного из самых безопасных, по уверениям Tet, ЦОДов в Европе – дата-центром Dattum. Созданный тур должен позволить заказчикам, в особенности зарубежным, не рисковать здоровьем и дистанционно получить всю необходимую информацию о ЦОД.

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