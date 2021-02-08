Atos становится официальным партнером программы RISE with SAP

8 февраля 2021 г., 15:00

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Компания Atos выбрана в качестве официального партнера RISE with SAP, нового предложения, которое объединяет в себе все возможности, необходимые клиенту для преобразования бизнеса и переноса критически важных бизнес-систем в облако. Такой подход позволит ускорить цифровую трансформацию и окупаемость инвестиций на пути к интеллектуальному предприятию.

Новое предложение SAP будет дополнено инициативой Atos OneCloud, которая обеспечит клиентам обширный опыт работы с облачными технологиями, а также предоставит уникальную возможность использования выделенных серверов Atos.

Atos OneCloud ускорит переход клиентов к интеллектуальному предприятию в рамках предложения RISE with SAP, обеспечивая полностью управляемую, безопасную и бесшовную миграцию в облако. Перспективность такого сотрудничества также подкрепляется собственным глобальным опытом Atos в области внедрения S/4HANA Private Cloud Edition, а также более чем 35-летней экспертизой интеграции решений SAP.

Благодаря предложению RISE with SAP клиенты SAP и Atos cмогут размещать бизнес-критичные и высоконагруженные системы в облаке в виде нативных облачных сервисов, тем самым получая такие преимущества, как полноценный доступ и высокая доступность сервиса, встроенные политики безопасности, устойчивые сетевые решения облачных сервисов, а также практически мгновенное сокращение выбросов углерода.

Atos предоставит своим клиентам возможность перенять весь ценный опыт и знания в области трансформации бизнеса с помощью решений SAP, накопленные в результате длительного партнерства компаний. Команда Atos, включающая в себя 13500 экспертов в области SAP и 4000 профессионалов в направлении SAP HANA, поддерживает более 3 млн. пользователей в 42 странах мира. Atos – платиновый партнер SAP, партнер в области управляемых облачных услуг SAP, а также глобальный лидер в области предоставления сервисов SAP HANA и S/4HANA по версии NelsonHall.

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