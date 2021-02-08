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Xiaomi – лідер ринку смартфонів в Україні та регіоні CEE

8 февраля 2021 г., 16:05

Компанія «Алло» повідомляє, що за оцінками аналітиків Canalys, за підсумками IV кварталу 2020 р., корпорація Xiaomi продовжує очолювати український ринок смартфонів та вийшла на перше місце в країнах CEE (Центральної та Східної Європи).

Xiaomi – лідер ринку смартфонів в Україні та регіоні CEE

Окрім того, минулого тижня провідні аналітичні компанії IDC, Canalys та Counterpoint оприлюднили свої звіти за останню чверть минулого року, згідно з якими Xiaomi зберегла третє місце на світовому ринку смартфонів із найбільшим річним зростанням серед Топ-5 брендів.

Як повідомляється в аналітичному звіті Canalys Smartphone Market Pulse: Q4 2020, у четвертому кварталі 2020 р. Xiaomi зберегла лідерство на українському ринку смартфонів з часткою 38% та показавши зростання поставок на 33%.

У регіоні CEE Xiaomi досягла щорічного зростання поставок на 18% та маючи чверть ринку вийшла на перше місце.

Xiaomi – лідер ринку смартфонів в Україні та регіоні CEE

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