 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 21 (1217)

17.05 - 24.05

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Tencent вложит 70 млрд долл. в развитие инфраструктуры

27 мая 2020 г., 10:25
0 
 

Китайский технологический гигант Tencent Holdings объявил о намерении инвестировать  500 млрд юаней (70 млрд долл.) на протяжении следующих пяти лет в технологическую инфраструктуру, включая облачные вычисления, искусственный интеллект и кибербезопасность.

Как отмечает Reuters, это объявление было сделано после того, как Пекин в прошлом месяце объявил о необходимости структурного обновления второй по величине экономики мира за счет инвестиций в «новую инфраструктуру», а также роста спроса на программное обеспечение для бизнеса и облачные сервисы.

Другие ключевые секторы инвестиций включают блокчейн, серверы, большие центры обработки данных, суперкомпьютерные центры, операционные системы IoT, сети 5G и квантовые вычисления, - отметил в интервью государственным СМИ вице-президент Tencent Доусон Тонг.

Tencent наиболее известная, как разработчик онлайн-игр и популярного приложения для обмена сообщениями WeChat, в последнее время все активнее стремится выходить в сегмент   сервисов для бизнеса.

По данным исследовательской компании Canalys, в четвертом квартале прошлого года Tencent Cloud принадлежало 18% рынка облачных сервисов в Китае, тогда как доля Alibaba Cloud составляла 46,4%. В апреле последняя заявила о намерении вложить в развитие своей облачной инфраструктуры 200 млрд юаней на протяжении ближайших трех лет.

Акции Tencent после объявления планов выросли на 2,5% и капитализация компании сейчас достигает 519 млрд долл.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  