Tencent вложит 70 млрд долл. в развитие инфраструктуры

27 мая 2020 г., 10:25

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Китайский технологический гигант Tencent Holdings объявил о намерении инвестировать 500 млрд юаней (70 млрд долл.) на протяжении следующих пяти лет в технологическую инфраструктуру, включая облачные вычисления, искусственный интеллект и кибербезопасность.



Как отмечает Reuters, это объявление было сделано после того, как Пекин в прошлом месяце объявил о необходимости структурного обновления второй по величине экономики мира за счет инвестиций в «новую инфраструктуру», а также роста спроса на программное обеспечение для бизнеса и облачные сервисы.



Другие ключевые секторы инвестиций включают блокчейн, серверы, большие центры обработки данных, суперкомпьютерные центры, операционные системы IoT, сети 5G и квантовые вычисления, - отметил в интервью государственным СМИ вице-президент Tencent Доусон Тонг.



Tencent наиболее известная, как разработчик онлайн-игр и популярного приложения для обмена сообщениями WeChat, в последнее время все активнее стремится выходить в сегмент сервисов для бизнеса.



По данным исследовательской компании Canalys, в четвертом квартале прошлого года Tencent Cloud принадлежало 18% рынка облачных сервисов в Китае, тогда как доля Alibaba Cloud составляла 46,4%. В апреле последняя заявила о намерении вложить в развитие своей облачной инфраструктуры 200 млрд юаней на протяжении ближайших трех лет.



Акции Tencent после объявления планов выросли на 2,5% и капитализация компании сейчас достигает 519 млрд долл.

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