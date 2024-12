MediaTek випустила перший чип дизайну All Big Core для смартфонів преміумкласу

24 декабря 2024 г., 15:25

Компанія MediaTek оголосила про випуск Dimensity 8400 - чипа для смартфонів преміумкласу, що пропонує найпотужнішу продуктивність Gen-AI у своєму класі. Спираючись на спадщину флагманської моделі Dimensity 9400, MediaTek Dimensity 8400 вперше представляє на ринку смартфонів преміумкласу дизайн All Big Core. Процесор All Big Core поєднується з потужним NPU для прискорення завдань Gen-AI, а також із новим движком Dimensity Agentic AI Engine (DAE) від MediaTek, який перетворює традиційні AI-додатки на складні додатки агентського AI.



Dimensity 8400 SoC оснащений 8-ядерним процесором Arm Cortex-A725, що працює на частоті до 3,25 ГГц, що на 41% вище за багатоядерну продуктивність, порівнюючи з чипом попереднього покоління, Dimensity 8300. Dimensity 8400 розроблено для точного керування кривою продуктивності та енергоспоживання процесора, забезпечуючи зниження пікового енергоспоживання на 44% порівняно з попередником.



Крім того, Dimensity 8400 підтримує захопливі ігри завдяки графічному процесору Arm Mali-G720, який забезпечує на 24% вищу пікову продуктивність і на 42% вищу енергоефективність, як порівняти з Dimensity 8300. Графічний процесор Mali-G720 працює в тандемі з MediaTek Frame Rate Converter (MFRC), що забезпечує плавніший ігровий процес, та MediaTek Adaptive Gaming Technology (MAGT) 3.0, що оптимізує продуктивність ігор і застосунків у режимі реального часу.



Завдяки NPU 880 від MediaTek, Dimensity 8400 підтримує основні LLM/SLM/LMM по всьому світу, щоб користувачі могли користуватися найновішими застосунками Gen-AI, як-от переклад, переписування, контекстні відповіді, запис AI та створення медіа. У Dimensity 8400 також інтегрований DAE від MediaTek, який компанія нещодавно презентувала у флагманській SoC Dimensity 9400, що дає змогу розробникам створювати інноваційні додатки агентного AI, які передбачають потреби користувачів і адаптуються до їхніх уподобань.



«З Dimensity 8400 компанія MediaTek переосмислює досвід використання смартфонів преміумкласу, розкриваючи творчий потенціал за допомогою генеративних і агентних застосунків штучного інтелекту та просуваючи мобільні ігри ще далі», - говорить д-р Йенчі Лі (Yenchi Lee), генеральний директор підрозділу бездротових комунікацій MediaTek. «Наш дизайн All Big Core, який ми також інтегрували в наші флагманські чипи, підкреслює дивовижну продуктивність і ефективність, які можуть йти рука об руку, щоб споживачам не доводилося йти на компроміси».



Вбудований процесор MediaTek Imagiq 1080 ISP використовує технологію QPD remosaic для захоплення більшої кількості світла, більш швидкого і точного фокусування та створення зображень високої роздільної здатності. Чип також підтримує запис HDR у всьому діапазоні зуму.



Додаткові можливості Dimensity 8400 включають:



- Модем 5G-A, що підтримує до 3CC-CA і продуктивність до 5,17 Гбіт/с.



- Технологія Network Observation System (NOS) для точного перемикання між 5G/Wi-Fi, підвищення енергоефективності та оптимізації мережевого підключення.



- Підтримка WQHD+ з частотою до 144 Гц і двох екранів.



Перші смартфони на базі MediaTek Dimensity 8400 з'являться на ринку до кінця 2024 року.

