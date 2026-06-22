Технологічну основу екосистеми ринку праці Обрій створили в компанії Kitsoft

22 июня 2026 г., 15:35

0

Tweet

Компанія Kitsoft повідомляє, що долучилися до проєкту екосистеми ринку праці Обрій ще на етапі підготовки технологічної основи – спроєктувала архітектуру рішення, розгорнула інфраструктуру на базі low-code платформи Liquio, передала середовище замовнику та навчила його фахівців працювати з платформою.

Команда Kitsoft розгорнула на потужностях Державного центру зайнятості два середовища – продуктивне та тестове. Фахівці компанії виконали налаштування інфраструктури, конфігурацій та передали замовнику повний контроль над середовищами для подальшої роботи та розвитку системи.

Також Kitsoft забезпечили навчання спеціалістів, які створюють Обрій. У програмі взяли участь 10 представників проєктних команд та підрядних організацій. Навчальний курс був розрахований на 128 годин і охоплював роботу з платформою, створення та налаштування бізнес-процесів, адміністрування та практичне використання інструментів Liquio.

Технологічною основою Обрію стала open-source платформа Liquio, створена командою Kitsoft для запуску та розвитку державних цифрових сервісів. Відкритий код платформи дає замовникам повний доступ до кодової бази, можливість самостійно розвивати рішення та залучати до роботи різних підрядників.

Платформа Liquio лежить в основі порталу Дія, сервісів єМалятко, е-Підприємець та е-Резидент, платформи Екосистема, е-Ветерану та інших цифрових продуктів, якими щодня користуються мільйони українців.

Також Liquio має вбудовані інструменти штучного інтелекту для розробки цифрових сервісів і створення AI-асистентів. Платформа входить до міжнародного каталогу GovStack як рекомендована технологія для створення цифрових державних сервісів. Окрему увагу приділено безпеці: платформа отримала сертифікат Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України з рівнем гарантій Г2, що підтверджує відповідність державним вимогам до захисту інформації.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI