Supermicro выпустила сервера с поддержкой NVIDIA A100 80GB PCIe

5 июля 2021 г., 10:25

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Компания Super Micro Computer объявила о выпуске широкого ассортимента серверов Supermicro с поддержкой новейших технологий NVIDIA. Компания предложит покупателям процессоры 3rd Gen Intel Xeon Scalable и серверы на базе чипов 3rd Gen AMD EPYC, в состав которых входят новые графические процессоры NVIDIA A100 с видеопамятью 80 ГБ, интерфейсом PCIe и тензорными ядрами.



Как отмечается, благодаря этим новым технологиям системы Supermicro будут ускорять выполнение задач моделирования и анализа с использованием высокопроизводительных вычислений. Кроме того, системы искусственного интеллекта, включая механизмы обучения, логического вывода и рекомендаций, будут работать быстрее по сравнению с аналогичными системами предыдущих поколений.



Серверы Supermicro, разработанные на основе подхода Building Block Solutions, обеспечивают компании Supermicro преимущество лидера рынка при внедрении новых технологий. Ультрасовременные возможности ускоренных вычислений могут оперативно интегрироваться и проходить необходимые испытания, быстрее обеспечивая требовательных клиентов более быстродействующими и высокоэффективными системами по сравнению с другими поставщиками.



"Компания Supermicro имеет долгую историю более быстрого внедрения систем, поддерживающих новейшие продукты NVIDIA, на фоне других производителей серверов, - заявил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Льян. - Новая продукция NVIDIA позволит нашим клиентам решать сложные задачи высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта гораздо быстрее, чем раньше, что приведет к сокращению ее совокупной стоимости владения. Мы постоянно предоставляем серверы, оптимизированные под прикладные задачи, с использованием новейших из существующих технологий, включая наши системы на графических процессорах и SuperBlade, что помогает клиентам ускорить решение своих задач с применением высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта".



Новые графические процессоры NVIDIA A100 с интерфейсом PCIe и видеопамятью 80 ГБ обеспечивают ускоренное выполнение прикладных задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений за счет возможности хранения более крупных моделей в памяти ГП. Кроме того, будущие системы предусматривают сетевое взаимодействие между высокопроизводительными серверами с использованием текущих и перспективных возможностей InfiniBand.



GPU SuperServer SYS-420GP-TNR с двумя процессорами 3rd Gen Intel Xeon Scalable поддерживает до десяти графических процессоров одинарной или двойной ширины, включая новые ГП NVIDIA A100 80GB PCIe. Кроме того, сервер AS -4124GS-TNR включает в себя сдвоенные процессоры AMD EPYC 7003 с восемью графическими процессорами одинарной или двойной ширины, а также новые графические процессоры NVIDIA A100 80GB PCIe. Эти новые 80-гигабайтные графические процессоры от NVIDIA позволят хранить в памяти более обширные массивы данных, ускоряя выполнение прикладных задач HPC и AI, требующих большого объема вычислений.



В ряде систем Supermicro могут устанавливаться несколько графических процессоров NVIDIA A100 80GB PCIe, что обеспечивает возможность многоцелевых вычислений с использованием искусственного интеллекта. Внедряя разработанную компанией NVIDIA технологию Multi-Instance GPU (MIG), организации могут гарантировать высокое качество обслуживания для выполнения одиночных прикладных задач и в качестве услуги для нескольких пользователей одновременно. Кроме того, при большем объеме доступной памяти исключается необходимость перемещения данных между памятью ЦП и памятью ГП, что обеспечит более высокую эффективность использования графических процессоров.



Благодаря технологии NVIDIA NDR 400Gb/s InfiniBand с внутрисетевыми вычислениями снимаются задачи сетевого взаимодействия, обеспечивая существенное повышение производительности, требуемое для облачных инфраструктур высокопроизводительных вычислений, искусственного интеллекта и гипермасштабирования. Новые возможности сетевого взаимодействия позволят приложениям, разработанным для работы с несколькими системами, включая серверы Supermicro SuperBlade и BigTwin, давать более быстрые результаты, что позволит по-новому взглянуть на сложные проблемы. Комплексные системы, сочетающие лучшие в отрасли карты, кабели и коммутаторы в рамках сложной прикладной задачи с использованием высокопроизводительных вычислений, вскоре смогут обмениваться данными и взаимодействовать вдвое быстрее чем раньше.

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