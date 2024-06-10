Генеральний директор Nokia здійснив перший у світі «імерсивний» телефонний дзвінок

10 июня 2024 г., 17:35

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За повідомленням Nokia, генеральний директор компанії Пекка Лундмарк (Pekka Lundmark) здійснив телефонний дзвінок з використанням нової технології «імерсивного аудіо та відео», яка покращує якість розмови внаслідок тривимірного звуку, роблячи взаємодію більш реалістичною.



«Ми продемонстрували майбутнє голосових дзвінків», - сказав Пекка Лундмарк, який також був присутній у кімнаті, коли був зроблений перший дзвінок за технологією 2G, у 1991 році. «Нинішні дзвінки зі смартфонів є монофонічними, за яких аудіоелементи працюють синхронно і звучать більш плоско та менш детально, але нова технологія забезпечить 3D-звук, за якого абонент буде чути все так, начебто він перебуває поруч зі співрозмовником».



«Це найбільший стрибок у царині голосових викликів з моменту появи монофонічного звуку, який використовується сьогодні в смартфонах і ПК», - каже Дженні Лукандер (Jenni Lukander), президент Nokia Technologies. "Зараз це стає стандартизованим... тож мережеві провайдери, виробники чипсетів і телефонів можуть почати впроваджувати це у свої продукти".



Дзвінок відбувся за участю Стефана Ліндстрема (Stefan Lindström), посла Фінляндії з питань цифровізації та нових технологій. Nokia здійснила цей дзвінок за допомогою звичайного смартфона через публічну мережу 5G.



За словами Юрі Хуопаніємі (Jyri Huopaniemi), керівника відділу аудіодосліджень Nokia Technologies, окрім імерсивних дзвінків між людьми, цю технологію можна використовувати в конференц-зв'язку, коли голоси учасників можна розділити залежно від їхнього просторового розташування. Переважна більшість смартфонів оснащені щонайменше двома мікрофонами, за допомогою яких можна реалізувати цю технологію, передаючи в режимі реального часу просторові характеристики дзвінка, кажуть керівники компанії.



Продемонстрована технологія є частиною майбутнього стандарту 5G Advanced, і Nokia прагне отримати можливість її ліцензування. Ймовірно, знадобиться кілька років, щоб вона стала широко доступною.

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