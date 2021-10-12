Стартап Wiz, основанный чуть более года назад, оценили в 6 млрд долл.

12 октября 2021 г., 11:05

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Стартап в области кибербезопасности Wiz объявил, что всего через 18 месяцев после запуска в ходе очередного раунда инвестиций он был оценен в 6 млрд долл.



Разработчик в этот раз получил 250 млн долл. от группы инвесторов, возглавляемых Greenoaks Capital и Insight Partners.



Ранее в этом году израильский стартап получил финансирование в размере 350 млн долл. при оценке в 1,7 млрд долл. от консорциума, в который также входили Greenoaks и Insight Partners, а наряду с ними Sequoia Capital, Salesforce.com и Index Ventures.



С момента своего основания в 2020 году Wiz привлекла 500 миллионов долларов.



Wiz предлагает клиентам платформу кибербезопасности, которая помогает компаниям находить уязвимости в своих облачных средах. Специальный инструментарий позволяет находить ресурсы облачной инфраструктуры, которые настроены небезопасно. Он проверяет контейнеры и виртуальные машины на наличие уязвимого программного обеспечения. Wiz также ищет проблемы в других местах, в том числе в бессерверных функциях и сторонних программных продуктах, которые компания загружает через магазины приложений облачного провайдера.



Wiz поддерживает все три наиболее популярные облачные платформы - AWS, Azure, GCP.



Как правило, чем крупнее компания, тем больше видов инфраструктуры и приложений она использует. Часто сложность всего комплекса настолько велика, что администраторам требуется не один программный инструмент, а несколько, чтобы эффективно обнаруживать уязвимости системы безопасности. По словам представителей стартапа, способность платформы Wiz находить уязвимости во многих видах облачных ресурсов позволяет администраторам выполнять задачу из «одного окна».



Ориентация платформы на простоту развертывания - еще одна особенность, которая помогла Wiz привлечь внимание инвесторов и ИТ-директоров. Многие инструменты обнаружения уязвимостей работают только в том случае, если компании устанавливают программы, называемые агентами, в своих облачных средах для сбора данных. На крупном предприятии процесс установки может занять недели или месяцы. Wiz устраняет необходимость в настройке агентов, что, по его словам, позволяет клиентам развертывать свое программное обеспечение за считанные минуты.



Распространенной проблемой в больших облачных средах является то, что из-за огромного количества ИТ-активов, которые они содержат, часто возникает больше нерешенных проблем кибербезопасности, чем ИТ-команда может исправить. В результате администраторы должны в первую очередь расставлять приоритеты и устранять самые срочные проблемы. Приоритизация уязвимостей может быть крайне сложной, потому что не всегда ясно, какой фрагмент уязвимого кода может привести к взлому, а какой нет.



По словам Wiz, их платформа автоматически упорядочивает проблемы кибербезопасности по степени серьезности, чтобы помочь ИТ-командам в первую очередь решать самые неотложные задачи. Алгоритмы стартапа учитывают множество факторов при определении риска, связанного с уязвимостью. Например, если приложение содержит уязвимость, которая теоретически может быть использована хакерами для кражи данных, но эта уязвимость не может быть использована на практике, поскольку приложение недоступно из открытого Интернета, это может получить более низкий приоритет.



Как отмечается, эффективная приоритезация уязвимостей сама по себе может снизить риск утечки данных.



В интересах дальнейшего сокращения времени, необходимого для устранения уязвимостей, Wiz генерирует рекомендации по устранению обнаруженных проблем. Платформа идентифицирует инженера, отвечающего за уязвимый облачный ресурс, и автоматически предупреждает его о том, что существует проблема. В большой компании с тысячами сотрудников устранение необходимости вручную искать эксперта, обладающего навыками для устранения уязвимости, - еще одна возможность, которая может помочь сократить время решения проблем.

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