МХП співпрацює з хмарним кулінарним сервісом

12 октября 2021 г., 11:45

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За повідомленням МХП, компанія почала поставляти продукцію для ресторанів в «хмарних кухнях» сервісу доставлення Glovo. В рамках проєкту МХП розробила продукти, запустила виробництво та відвантажила всі інгредієнти, необхідні для приготування страв віртуальними ресторанами Bendito Buritto, які працюють за франшизою від Glovo.

Проєкт розроблено командою MHP Solutions спільно з «Кулінарним центром МХП». Вся продукція для Bendito Buritto виготовлена у Кулінарному центрі МХП — об’єкті, в якого немає аналогів у Східній Європі. Цей інноваційний простір пропонує передові можливості для розробки нових продуктів, тестування інгредієнтів і сенсорного аналізу.

Нагадаємо, проєкт «хмарних кухонь» компанія Glovo розвиває з 2018 року, відкриваючи «хмарні кухні» в районах міст з недостатньою кількістю та малим різноманіттям закладів харчування. Сервіс облаштовує кухонні приміщення згідно з міжнародним стандартом HACCP, що регламентує порядок безпеки харчових продуктів, а також інженерними та технологічними комунікаціями. Кухні працюють на замовлення через додаток Glovo і недоступні гостям для відвідування, а їжу готують лише для доставлення.

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