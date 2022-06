GlobalLogic запускає відкритий курс IT Switch

9 июня 2022 г., 12:56

За заявою GlobalLogic, компанія запускає відкритий курс IT Switch, що допоможе українцям без спеціалізованої освіти розпочати кар’єру в ІТ. Заняття проходитимуть онлайн з 14 червня, а студенти, що успішно завершать навчання, отримають сертифікат від GlobalLogic.



Згідно з даними Соціологічної групи «Рейтинг», станом на кінець квітня 2022 року 39% українців, які втратили роботу через війну, досі її не мають. При цьому 58% респондентів не проти перекваліфікуватися та отримати іншу професію.



IT Switch від GlobalLogic Education – це онлайн-курс із менторами та тренерами GlobalLogic, під час якого учасники зможуть отримати базові технічні знання для подальшого розвитку в ІТ. Курс створений зокрема для людей, які хочуть змінити професію та перекваліфікуватися в новий для себе напрям.



В рамках курсу учасники ознайомляться з ІТ-професіями та оберуть оптимальну для себе, а також вивчатимуть архітектуру апаратного та програмного забезпечення, теорію алгоритмізації та кодування, особливості застосування різних мов програмування. Експерти GlobalLogic поділяться зі слухачами своїм досвідом та дадуть поради, корисні для подальшого навчання та проходження інтерв’ю на IT-позиції початкового рівня.



«Ми розуміємо складну ситуацію українців, що втратили роботу. Багато з них прагнуть стати частиною стабільної та перспективної галузі, але не мають технічної бази, ми хочемо допомогти у цьому, – зазначає керівник університетської програми GlobalLogic в Україні, кандидат технічних наук, доцент Євген Сакало. – Учасники IT Switch, які успішно завершать навчання, отримають онлайн-сертифікат, який підкріпить їхнє CV. Матеріали курсу можна буде використовувати як шпаргалку для подальшого навчання чи навіть технічних інтерв’ю».

Долучитись до курсу може кожен охочий – реєстрація на програму вже відкрита. Для участі потрібен особистий ноутбук, планшет або смартфон та доступ до інтернету.



• Старт курсу: 14 червня

• Для кого: для усіх, хто хоче почати кар’єру в ІТ, але не має відповідного досвіду та технічної освіти

• Тривалість: 1,5 місяця

• Формат проведення: Online, Zoom

• Навчання проводитиметься у вечірній час тричі на тиждень по 1,5 години.



Учасники можуть обрати й інші програми від GlobalLogic Education – наприклад, профорієнтаційний курс для старшокласників IT Choice або курс для вибору ІТ-професії IT Basic Course.

