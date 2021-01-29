Станут ли внешние видеокарты массовыми?

29 января 2021 г., 17:20

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Признаюсь, многие годы работы с различными ультрапортативными ноутбуками мечтал о возможности подключения к такой системе внешней видеокарты игрового класса, чтобы, не меняя платформу, можно было запускать на ней не только офисные приложения, но и что-то для души. И вот конструкторы ASUS предложили решение, казалось бы, не разрешимого противоречия, объединив компактный 13-дюймовый ноутбук-трансформер Flow X13 с внешним блоком XG Mobile, в состав которого входит графика игрового класса.

Стоит признать, что и прежде на рынок выходили похожие по функциональности решения, но ни одно из них так и не смогло закрепиться на массовом рынке, оставаясь нишевыми. Давайте попробуем разобраться, сможет ли анонсированный на CES 2021 13-дюймовый ноутбук-трансформер, позволяющий работать с внешней графикой занять прочные позиции, тем более что новинка уже представлена в нашей стране. Во время онлайновой презентации украинского представительства можно было познакомиться с этим необычным решением, сочетающим компактность и игровую производительность.



Сначала коротко о лэптопе. Он оснащен экраном с диагональю 13,4 дюйма с соотношением сторон 16:10, поэтому по высоте равен 14-дюймовым дисплеям 16:9. Экран окружают тонкие рамки не более 4,9 мм. В этой модели доступно два варианта дисплея: с разрешением WQUXGA (3840x2400, 60 Гц) или WUXGA (1920x1200, 120 Гц). В первом случае обеспечивается цветовой охват 85% DCI-P3, а во втором – 100% sRGB. Дисплеи проходят заводскую калибровку, поэтому получают сертификацию PANTONE Validated. Сенсорный экран ноутбука закрывается стеклом Gorilla Glass.



Система охлаждения ноутбука позволяет отвести 55 Вт

При толщине 15,8 мм масса лэптопа – 1,3 кг, как видим, это действительно ультрапортативный ноутбук. Конструкция корпуса позволяет разворачивать экран на 360 градусов. А сам корпус выполнен из магниевого сплава. Отметим также наличие клавиатуры с подсветкой и сканера отпечатков, совмещенного с кнопкой включения.

Интересно, что такой компактный ноутбук позволяет использовать достаточно производительные процессоры и графику: его система охлаждения справляется с отводом тепловыделения до 55 Вт. Использованная в СО перекрестная схема компоновки тепловых трубок позволяет установку CPU с термопакетом до 45 Вт и GPU – до 35 Вт. Горячий воздух выводится с двух сторон корпуса. А для более надежной работы СО поддерживает функцию самоочищения от пыли.



Система охлаждения XG Mobile

Аппаратная платформа включает мобильные процессоры нового поколения AMD Ryzen 9 5980HS/5900HS или Ryzen 7 5800HS, а также графику Nvidia GeForce 1650. В конфигурацию входит до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR4X (4266 Мгц), работающей в двухканальном режиме. А SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 вмещает до 1 ТБ. О том, почему используется шина PCIe 3.0, а не PCIe 4.0 чуть позже. Встроенный аккумулятор обеспечивает мощность 62 Вт*час. Заявлено, что в режиме воспроизведения видео такая платформа работает на одном заряде до 10 часов.





Специализированный кабель для подключения XG Mobile

Теперь о блоке XG Mobile, в состав которого входит дискретная графика игрового класса. Конструкторы ASUS решили использовать для его подключения проприетарное кабельное соединение на базе шины PCI 3.0. Заявлено, что оно позволяет обеспечить пропускную способность до 63 Гбит/с, для сравнения Thunderbolt 3 предлагает лишь 40 Гбит/с, чего было бы недостаточно для полной загрузки внешней графики. На кабеле прикреплена инструкция по подключению, так как интерфейс PCIe 3.0 работает напрямую с процессором, поэтому требуется осторожность. Процесс подключения предусматривает не только физическое подсоединение коннектора с фиксатором, но и программной активации.

Сам блок XG Mobile располагает блоком питания на 280 Вт, от которого питается и ноутбук. Система охлаждения XG Mobile позволяет отводить до 150 Вт от карты GeForce RTX 3080. В состав конструкции СО входит радиатор из алюминиевой решетки с ребрами по 0,2 мм. А для лучшего забора воздуха рекомендуется устанавливать блок вертикально, чему поможет откидывающаяся упорная планка. Принудительная вентиляция выполняется 15-миллиметровой крыльчаткой, в состав которой входит 72 лопатки каждая толщиной 0,4 мм.



Иван Омельченко, PR-менеджер ASUS в Украине, продемонстрировал XG Mobile

Стоит также отметить, что XG Mobile представляет собой своеобразную док-станцию, так как содержит дополнительные порты, в их числе HDMI и DisplayPort. Если учесть, что с помощью имеющихся на самом ноутбуке выходов USB-C и HDMI можно подключить два внешних монитора, общее число задействованных экранов может составлять пять. В оснащении XG Mobile также четыре порт USB 3.2 Gen 1 (Type-A), устройство чтения SD-карт и порт Gigabit Ethernet.

После такого короткого знакомства возникает вопрос: «Станет ли такое решение массовым?». При этом стоит учесть, что стоимость самого ноутбука ROG Flow X13 заявлена от 49999 грн, а для модуля XG Mobile она еще не объявлена. Ожидается, что цена XG Mobile для украинского рынка будет определена к началу продаж решения в нашей стране в феврале. Для справки, на американском рынке стоимость комплекса стартует от отметки $2999. Согласитесь, это впечатляет. Впрочем, иначе и не может быть, так как речь идет о высокоуровневом ультратонком ноутбуке с производительной начинкой, да еще и укомплектованном игровой картой.

Понятно, что массовым такое решение не будет, но есть все основания полагать, что оно привлечет внимание поклонников современных игр, которые по роду своей деятельности много времени проводят в дороге. А как вы считаете?

К слову о популярности платформ AMD, коль речь зашла о них в данном решении. На презентации ASUS были объявлены данные по украинскому рынку. По данным украинского офиса ASUS, доля AMD на рынке ноутбуков в целом уже достигла 25%, а в некоторые недели, такие как например Black Friday, достигала 30%. А для игровых систем периодически приближается к 50%.

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