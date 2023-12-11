Стандарт модулів пам'яті CAMM2 затверджено JEDEC

11 декабря 2023 г., 15:36

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Новий формфактор оперативної пам'яті для ноутбуків офіційно став стандартом JEDEC. Тепер він офіційно називається CAMM2, і його ухвалення JEDEC означає, що він майже напевно отримає ширше застосування в наступних поколіннях ноутбуків, замінивши нині широко використовуваний формфактор SO-DIMM, який відомий вже понад два десятиліття.



Нагадаємо, технологія CAMM була представлена Dell у ноутбуці Precision 7670. Основна перевага CAMM перед SO-DIMM - тонший профіль, який, за словами Dell, на 57% тонший, ніж у SO-DIMM. Dell також стверджує, що CAMM може подолати бар'єр у 6400 МГц для пам'яті DDR5 SO-DIMM і "масштабуватися до вищих тактових частот".



Специфікації CAMM2 містять два варіанти: для DDR5 і для LPDDR5(X). Примітно, що CAMM2 уможливить використання непаяної пам'яті LPDDR5(X), а також може перешкоджати використанню паяної оперативної пам'яті DDR5. Однак ці два варіанти мають різне розташування виводів, тому неможливо використовувати один варіант на материнській платі, призначеній для іншого типу оперативної пам'яті.



Ще одна перевага CAMM2 полягає в тому, що для активації двоканальної пам'яті не потрібно кілька модулів ОЗП. Один модуль CAMM2 може мати два канали пам'яті, забезпечуючи більшу пропускну здатність пам'яті для процесора та інтегрованої графіки, що підвищує продуктивність. Тоді як модуль SO-DIMM може мати тільки один канал на планку. Однак, поки планується використовувати модулі CAMM2 з одним каналом пам'яті.



Хоча CAMM2, безумовно, коштуватиме дорожче SO-DIMM, оскільки це новинка, вона, схоже, стане новим стандартом для ноутбуків та інших мобільних пристроїв. Імовірно, знадобиться деякий час для поступової відмови від SO-DIMM, і можна очікувати, що час життя цих двох стандартів буде значно перетинатися.

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