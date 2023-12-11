Juscutum надаватиме юридичні консультації щодо взаємодії з АІ

11 декабря 2023 г., 16:35

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Юридична компанія Juscutum оголошує відкриття першої в Україні практики штучного інтелекту (АI). Наразі технологія ШІ набирає оберти та відкриває нові можливості в економіці та бізнесі. Вона здатна забезпечити високу швидкість обробки інформації, аналіз даних та автоматизацію рутинних завдань.

Однак, разом із можливостями, ШІ створює і нові виклики. Наприклад, ШІ здатен виявляти певну упередженість та генерувати некоректні відповіді, що може призводити до прийняття неправильних або незаконних рішень. Крім того, навчаючи ШІ на інтернет-даних, компанії можуть порушувати авторське право та право на приватність. На жаль, ШІ також можуть використовувати для створення діпфейків, фішингу та інших злочинних дій. Тому важливо, щоб компанії забезпечували етичне та відповідальне використання цієї технології.

Впровадження практики AI виходить за рамки звичайних юридичних послуг, розширюючи можливості клієнтів отримувати вчасні та точні рішення. Команда АІ в Juscutum надаватиме такі юридичні сервіси: Ethical Considerations Policy (допоможе забезпечити етичне та відповідальне використання АІ в усіх сценаріях); Data Privacy Policy (захист приватності та конфіденційності даних, які використовуються та генеруються АІ); Bias Mitigation (впровадження заходів для виявлення та зменшення упереджень у процесі прийняття рішень АІ); Transparency (забезпечення прозорості в операціях та процесах прийняття рішень АІ); Self regulation assessments (превентивні заходи, направлені на забезпечення відповідального використання технологій ШІ та машинного навчання).

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