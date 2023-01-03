SpaceX оцінили у 137 млрд дол.

3 января 2023 г., 16:15

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CNBC повідомляє, що компанія SpaceX залучила 750 мільйонів доларів в рамках нового раунду фінансування, який оцінює компанію в 137 мільярдів доларів.

Минулого місяця агентство Bloomberg вперше повідомило, що SpaceX дозволяє інсайдерам продавати по 77 доларів за акцію, що поставило б оцінку компанії близько 140 мільярдів доларів. Компанія залучила понад 2 мільярди доларів в 2022 році, включаючи раунд на 250 мільйонів доларів в липні, і була оцінена в 127 мільярдів доларів під час раунду акціонерного капіталу в травні, повідомляв раніше CNBC.

Згідно з електронним листом, розісланим потенційним інвесторам SpaceX, Andreessen Horowitz (також відомий як a16z), ймовірно, очолить новий раунд фінансування. Серед перших інвесторів SpaceX були Founders Fund, Sequoia, Gigafund і багато інших.

Слід додати, що a16z також брала участь у викупі Ілоном Маском компанії Twitter.

Торік SpaceX досягла кількох нових віх, але зіткнулася з затримками в своїй програмі Starship, яка є частиною зусиль НАСА по поверненню астронавтів на Місяць.

З іншого боку, послуга супутникового інтернету Starlink компанії перевищила 1 мільйон абонентів. SpaceX також вдалося перевищити 60 запусків ракет багаторазового використання за один рік в рамках своєї програми Falcon.

Зараз компанія продовжує розробку ракет-носіїв Starship і Super Heavy на об'єкті компанії Starbase в Бока-Чіка, штат Техас. Поки неясно, коли компанія перейде до наступного етапу програми, який передбачає випробування орбітального запуску цих більших транспортних засобів.

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