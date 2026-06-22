Атомарно тонке покриття від NUS та Applied Materials долає головний бар'єр у мініатюризації чипів

22 июня 2026 г., 11:45

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Світовий напівпровідниковий ринок стрімко наближається до позначки в 1 трлн дол. річних продажів, підігріваючись колосальним попитом на надшвидкі комп’ютери, розумні AI-системи та потужні мобільні гаджети. Проте на шляху подальшого прогресу виникло серйозне інженерне «вузьке місце» - мікроскопічна мідна проводка всередині самих мікросхем.



У міру того як транзистори зменшуються, з'єднувальні мідні дроти між ними стають дедалі тоншими. Проте захисні шари навколо цієї проводки не піддаються простому масштабуванню. Спільна команда дослідників із Національного університету Сінгапуру (NUS) та американського технологічного гіганта Applied Materials змогла розв'язати цю фундаментальну проблему, створивши покриття товщиною всього в кілька атомів. Результати дослідження були опубліковані в науковому журналі Nature Electronics.



Мідні доріжки всередині чипів потребують двох захисних шарів: бар'єра, щоб атоми міді не мігрували в сусідні діелектричні матеріали (що викликає коротке замикання та руйнування чипа) та лайнера (підкладки), щоб забезпечити якісне зчеплення (адгезію) міді та формування гладких безперервних контактів. Сьогоднішній індустріальний стандарт на основі танталу повинен мати товщину щонайменше 4 нм, щоб виконувати ці завдання. Проте в архітектурі чипів наступного покоління такі захисні шари з'їдали б до половини площі поперечного перерізу дроту. Це призвело б до різкого стрибка електричного опору, сповільнення швидкості роботи та перегріву процесорів.



Дослідники корпоративної лабораторії Applied Materials–NUS розробили унікальний процес вирощування плівок кристалічного дисульфіду вольфраму (WS 2 ) товщиною 0,7 нанометра - це фактично ширина одного моношару атомів. Матеріал змогли рівномірно нанести на стандартні промислові 200-міліметрові кремнієві пластини. Попри те, що моношар WS 2 майже в 10 разів тонший за наявні танталові аналоги, він самостійно виконує функції і лайнера, і бар'єра. Покриття допомагає ультратонкій міді формувати ідеально гладку, суцільну плівку без утворення розірваних кластерів. Електричний опір при цьому впав більш ніж у мільйон разів порівняно з необробленими поверхнями, а загальна ефективність провідності виявилася в 5 разів вищою за стандартний танталовий стек.



Під час тривалих тестів під високим термічним та електричним навантаженням шар WS 2 повністю заблокував дифузію атомів міді в кремній. Прогнозований термін служби провідників зріс у понад 10 разів.



«У майбутньому дроти шириною 20 нанометрів з поточним промисловим покриттям займало б 40% діаметра. Шар WS2 забирає всього 7%, залишаючи значно більше корисного простору для міді, що проводить струм», — пояснюють автори проєкту.



Комп'ютерне моделювання, проведене хімічним факультетом NUS, розкрило секрет ефективності такого тонкого матеріалу. Полікристалічна структура вирощеного WS 2 складається з безлічі дрібних кристалічних зерен, які в багатошарових зонах орієнтовані абсолютно хаотично. Межі цих зерен не збігаються між собою, створюючи ефект зміщених швів у цегляній кладці. Для атомів міді такий хаотичний лабіринт стає практично непрохідним бар'єром.



Головна цінність відкриття полягає в тому, що технологія повністю готова до інтеграції в реальне комерційне виробництво. Метод термічного атомно-шарового осадження (ALD) відбувається при температурі 350°C і без використання плазми. Це дозволяє одночасно задовольнити чотири ключові вимоги сучасних напівпровідникових заводів: низька температура на рівні 350°C не ушкоджує уже сформовані нижні шари мікросхеми; покриття лягає ідеально рівним шаром по всій площі великої кремнієвої пластини; точність нанесення контролюється аж до одного атомарного шару; матеріал покриває глибокі та вузькі канавки з рівнем покриття понад 95% (при співвідношенні глибини до ширини 10:1).



«Створені плівки є тоншими за будь-які цільові показники для бар'єрів або лайнерів, закладені в Міжнародній дорожній карті напівпровідникових технологій (IRDS) аж до 2037 року. Це позиціонує наш матеріал не просто для наступного покоління чипів, а потенційно на кілька поколінь уперед», - заявив співавтор дослідження доктор Іпполіт Астьє (Hippolyte Astier).



Наразі лабораторія планує продовжити дослідження інтерфейсу 2D-матеріалів на мікроскопічному рівні та вивчити можливість інтеграції цього низькотемпературного підходу в інші компоненти перспективних комп'ютерних архітектур.

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