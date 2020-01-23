Sonos сердит пользователей

23 января 2020 г., 17:25

0

Tweet

Sonos, производитель очень хороших колонок и звуковых устройств, умудрился рассердить своих старых пользователей – компания объявила о прекращении поддержки самых первых моделей с мая 2020 г. Такие устройства, как Zone Player, Connect, Connect:Amp, Play:5 1 поколения, Bridge и CR200 перестанут получать новые функции и апдейты ПО – объясняется, что они просто не смогут поддерживать эти новые функции из-за устаревшей конструкции. Что вполне очевидно, поскольку самая свежая модель из списка выпущена в 2009-м – если кто не помнит, что тогда было, вспомните мир без iPad, но с Android версии 1.1.

Sonos Connect:Amp, одно из устройств, поддержка которого будет прекращена

Решение производителя вполне понятно – гарантировать работоспособность новых функций на старом железе не получится, как ни ухищряйся, да и такое долголетие необычно для современного мира. Но реакция пользователей – только в официальном форуме уже тысяча комментариев меньше чем за сутки, а Твиттер гудит еще круче, – тоже понятна. Во-первых, из-за особенностей Sonos обновляться перестанут вообще все устройства в вашей системе, даже более новые, если в системе присутствует старое устройство. Технически понятно, что обновлять половину системы из, например, трех-четырех колонок не выйдет – они могут перестать понимать друг друга, рассогласование функций внутри одной системы это вообще ужас, но пользователь, который сначала купил одну колонку, а потом докупил еще несколько, оказывается в странном положении. Кстати, ряд комментариев так и выглядит – мол, страдают как раз те, кто десять-пятнадцать лет назад поверил в новенький стартап и все эти годы поддерживал его и вот благодарность.

Во-вторых, слова про долголетие немного лукавы. Это в мобильных устройствах такое встречается редко и за 10 лет исчезли практически все тогдашние мобильные ОС, например. А в мире потребительской электроники, а уж тем более, аудиофильной продукции, вполне нормально эксплуатировать устройства десятилетиями. Мои проводные наушники, купленные в эпоху первых подкастов, до сих пор исправно и очень качественно воспроизводят звук, усилитель, который я покупал еще в 2000-м для системы домашнего кинотеатра, исправно играет всё, что я подключу – да в мире до сих производятся миллионы электронных ламп, обратно совместимые с девайсами 50-летней давности, я уж не говорю о суммах, которые некоторые готовы выложить за виниловые проигрыватели или ламповые усилители тех времен. И, как прокомментировал кто-то в твиттере, «если я выкладываю несколько тысяч долларов за систему колонок, я рассчитываю, что она проживет больше, чем 10 лет».

Очень интересно, как Sonos в итоге выкрутится, хотя ничего, кроме фрагментирования собственной экосистемы, им явно не остаётся.

Sonos сердит пользователей

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации