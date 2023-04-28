Дохід Amazon у І кв. зріс на 9% до 124,5 млрд дол., показник AWS - на 16% до 21,3 млрд дол.

28 апреля 2023 г., 17:25

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Компанія Amazon повідомила, що її дохід у першому кварталі склав 127,4 млрд дол., що на 9% більше, ніж роком раніше, і вище консенсус-прогнозу аналітиків на рівні 124,5 млрд дол.





Чистий прибуток склав 31 цент на акцію, або 3,2 млрд дол., що перевищило прогноз у 21 цент на акцію.





Компанія також повідомила про операційний прибуток у розмірі 4,8 млрд дол., що більше, ніж 3,7 млрд дол. у тому ж кварталі минулого року, і є верхньою межею її власного прогнозу.





Amazon заявила, що її дочірня компанія, яка займається хмарними обчисленнями, отримала дохід у розмірі 21,3 млрд дол. у цьому кварталі, що на 16% більше, ніж рік тому, і трохи випереджає прогноз аналітиків у розмірі 21,22 млрд дол. За AWS уважно стежать, оскільки вона є найбільшим джерелом прибутку для Amazon, хоча в останні квартали її зростання сповільнилося на тлі загального зниження витрат на технології.





Amazon проілюстрував важливість AWS для своїх фінансових результатів, коли показав, що операційний прибуток за квартал склав 5,1 мільярда доларів. "Нам подобаються фундаментальні показники, які ми бачимо в AWS, і ми віримо, що попереду нас чекає значне зростання", - сказав у своїй заяві генеральний директор Amazon Енді Джасі (Andy Jassy).





Однак є питання щодо того, наскільки швидким буде це зростання. Фінансовий директор Amazon Брайан Ольсавський (Brian Olsavsky) визнав, що клієнти AWS все ще шукають шляхи оптимізації своїх витрат на хмарні сервіси через постійну економічну невизначеність, з якою вони стикаються. "Ми бачимо, що ці оптимізації продовжуються і в другому кварталі, а квітневі темпи зростання доходів приблизно на 500 базисних пунктів нижчі, ніж у першому кварталі", - сказав він аналітикам.





Пізніше, відповідаючи на запитання, Ольсавський сказав, що компанія очікує, що в наступному кварталі темпи зростання доходів AWS будуть нижчими.





Уповільнення зростання хмарних технологій цілком може бути компенсоване рекламним бізнесом Amazon, дохід якого підскочив на 23% порівняно з попереднім роком, до 9,51 млрд дол. "Наш рекламний бізнес продовжує демонструвати стійке зростання, багато в чому завдяки нашим постійним інвестиціям у машинне навчання, яке допомагає клієнтам бачити релевантну інформацію, коли вони взаємодіють з нами, що, своєю чергою, забезпечує надзвичайно високі результати для брендів", - сказав Джасі.





Компанія повідомила, що розраховує на дохід у наступному кварталі в інтервалі від 127 млрд до 133 млрд дол. Прогноз передбачає, що дохід Amazon зросте приблизно на 5%-10% порівняно з попереднім роком.





Amazon вже кілька кварталів поспіль демонструє однозначне зростання доходів, і так само, як її хмарні клієнти шукають способи скоротити свої витрати, компанія також перебуває в режимі скорочення витрат. За останні кілька місяців компанія звільнила тисячі співробітників і скоротила різні продукти та послуги. Деякі з неперевірених ставок компанії, такі як телемедицина, були повністю закриті. Amazon також сповільнила плани розширення своїх нових складів і призупинила будівництво нової другої штаб-квартири у Вірджинії.

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