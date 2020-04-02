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Softprom – дистрибьютор Precast Software Engineering

2 апреля 2020 г., 14:05
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Softprom становится дистрибьютором Precast Software Engineering

Компания Softprom объявляет о подписании дистрибьюторского соглашения с Precast Software Engineering, ведущим разработчиком инновационных программных решений и услуг в индустрии сборного железобетона, в соответствии с которым займется их продвижением в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Украине.

Precast Software Engineering входит в состав холдинга Nemetschek Group, который является мировым производителем ПО на рынке AEC (архитектура, инжиниринг, строительство). Компания разрабатывает комплексные программные решения для проектирование железобетонных изделий, сборки железобетонных конструкций и интегрированного планирования сборных элементов с визуализацией по всему процессу.

Пользователями таких продуктов, в первую очередь, являются строительные компании с собственным производством сборных железобетонных изделий, заводы по производству сборных железобетонных конструкций и конструкторские бюро.

Программные решения Precast Software Engineering гарантируют открытость по отношению к другим системам и оптимально поддерживают концепцию Open BIM, обеспечивая обмен 3D-моделями без потерь.

Softprom готов предложить рынку следующие ключевые решения Precast:

  • Planbar – комплексное решение для проектирования высококачественных промышленных сборных изделий. От серийного производства до сложных архитектурных элементов и специальных деталей;
  • TIM (Technical Information Manager) – единая интегрированная платформа разработки сборного железобетона, которая содержит полную информацию о проекте на основе 3D-моделей, предоставляет возможность централизованного проектирования для всех подразделений. Она объединяет САПР, ERP, производственные системы и мобильные приложения.


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