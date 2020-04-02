Accenture становится партнером Digital Dollar Project

2 апреля 2020 г., 13:35

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В рамках Digital Dollar Project объявлено о создании первой консультативной группы, которая должна проработать практические шаги по созданию цифровой валюты Центрального банка США (Central Bank Digital Currency, CBDC). В рамках проекта будут определены варианты CBDC для повышения эффективности денежно-кредитной политики и финансовой стабильности.



Как отмечается, партнерство Accenture и фонда Digital Dollar направлено на поощрение исследований и общественного обсуждения потенциальных преимуществ цифровой валюты.



В рамках проекта будут определены варианты CBDC для повышения эффективности денежно-кредитной политики и финансовой стабильности; обеспечения необходимой масштабируемости, безопасности и конфиденциальности розничных, оптовых и международных платежей; а также интеграции с существующими финансовыми инфраструктурами, в том числе связанными с Федеральной резервной системой США.



Accenture является ведущим партнером по технологическим инновациям некоммерческого фонда Digital Dollar который был создан в начале этого года. В состав новой консультативной группы проекта входят известные бизнесмены, экономисты, бывшие сотрудники регуляторов, технологические и академические эксперты из сфер банковского дела, рынков капитала, международных стандартов и денежно-кредитной политики, а также из организаций по борьбе с отмыванием денег, национальной безопасности, защиты частной жизни и имущественных прав.



Проект возглавляет Дж. Кристофер Джанкарло (J. Christopher “Chris” Giancarlo), ранее председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC); Чарльз Джанкарло (Charles Giancarlo), предприниматель, инвестор и исполнительный директор, который в настоящее время является генеральным директором компании Pure Storage и Даниэль Горфин (Daniel Gorfine), основатель и генеральный директор компании Gattaca Horizons, адъюнкт-профессор права в Центре права Джорджтаунского университета и бывший главный специалист по инновациям в CFTC.



«Свежие идеи новых членов консультативной группы крайне важны, так как мы работаем вместе, чтобы помочь сделать доллар более эффективной валютой в условиях активной цифровизации глобальной экономики. Проведение нашей первой официальной виртуальной встречи — невероятно важный шаг для развития проекта», — отметил Крис Джанкарло.



Следующим этапом проекта станет разработка исследования, в которой будут предложены основные элементы и ценностное предложение цифрового доллара. Выход документа ожидается в ближайшие два месяца.



«Мы считаем, что цифровая валюта Центрального банка станет важным структурным элементом для создания более эффективной и действенной глобальной финансовой системы. Эта впечатляющая группа консультантов поможет нам взять курс на модернизацию наших финансовых систем», заявил Дэвид Трит (David Treat), старший управляющий директор компании Accenture, возглавляющий глобальную блокчейн-практику компании.

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