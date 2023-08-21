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SoftBank стала єдиним акціонером Arm

21 августа 2023 г., 9:25
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Як повідомляє агентство Reuters, компанія SoftBank стала єдиним акціонером Arm, викупивши частку в компанії-розробнику процесорних платформ у свого дочірнього підрозділу.

Нагадаємо, SoftBank придбала Arm у 2016 році за 32 млрд дол. Незабаром після цього компанія продала 25% акцій британського своїй дочірній компанії SoftBank Vision Fund за 8 млрд дол. Ця дочірня компанія управляє двома стартап-фондами, які залучили понад 100 млрд дол. капіталу від SoftBank і сторонніх інвесторів.

Згідно з повідомленням Reuters, компанія викупила 25% акцій Arm, які вона продала своєму підрозділу Vision Fund. За наявними даними, вартість Arm оцінюють у 64 млрд. дол., що вдвічі перевищує суму, яку SoftBank заплатила за придбання розробника у 2016 році. Угода описується як "велика перемога" найбільших інвесторів підрозділу Vision Fund.

Це повідомлення з'явилося на тлі спроб SoftBank вивести Arm на біржу. У квітні розробник чипів оголосив про те, що в конфіденційному порядку подав документи для виходу на фондовий ринок. Згідно з останніми повідомленнями, Arm прагне вийти на біржу з оцінкою в 60-70 млрд. дол.

Передбачається, що Arm має намір розмістити свої акції на біржі Nasdaq. Очікується, що "роудшоу" - маркетингові заходи, під час яких компанія просуває свої акції серед потенційних інвесторів, - почнуться в перший тиждень вересня.

За даними джерел Reuters, Arm планує опублікувати заявку на проведення IPO в понеділок. Bloomberg завчасно отримав чорновий варіант заявки і опублікував дані про доходи розробника чипів за останній фінансовий рік. Як повідомляється в чорновому варіанті, за 12 місяців, що закінчилися 31 березня, виторг Arm знизився на 1% порівняно з попереднім роком і становила 2,68 млрд. дол.

Падіння продажів, як стверджується, продовжилося і в першому кварталі поточного фінансового року. За даними Bloomberg, у кварталі, що закінчився 30 червня, виторг Arm впав на 2,5% у річному обчисленні.

Раніше цього тижня повідомлялося, що SoftBank сподівається залучити від 8 до 10 млрд. дол. у результаті IPO Arm. За даними джерел Reuters, цю мету було переглянуто в бік зменшення. Причина, за словами джерел, полягає в тому, що SoftBank має намір продати меншу кількість акцій Arm під час розміщення, ніж планував спочатку.

За наявними даними, SoftBank хоче зберегти за собою частку в розмірі до 90% у компанії-розробнику мікросхем після IPO.

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