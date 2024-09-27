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Canalys: ринок ПК у США зросте на 6% у 2024 і 2025 роках

27 сентября 2024 г., 15:25
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Аналіз Canalys показує, що поставки ПК (за винятком планшетів) у США зросли на 4% в річному обчисленні до 18,9 млн одиниць у другому кварталі 2024 року. 
 
Попит на ноутбуки був особливо високим, причому темпи зростання поставок перевищили 5% в річному обчисленні. 
 
Після успішної першої половини 2024 року ринок готовий до прискорення зростання. Очікується, що загальний обсяг поставок ПК до США зросте на 6% до трохи менше 70 млн одиниць у 2024 році, а потім ще на 6% до 74 млн одиниць у 2025 році.
 
Комерційний сегмент, який, як очікується, буде найсильнішим протягом усього періоду відновлення до завершення терміну експлуатації Windows 10, вже продемонстрував позитивну динаміку.
 
«Зі збільшенням витрат на ІТ-інфраструктуру, оновлення ПК для великих підприємств йде повним ходом, а поставки в цей сегмент зросли на 12% в останньому кварталі, - зазначає аналітик Canalys Грег Девіс (Greg Davis). - Хоча зростання споживчого та малого і середнього бізнесу було не таким високим, обидва сегменти все ж завершили квартал зі значним зростанням на 3% і 6% відповідно».
 
Прогноз для американського ринку ПК залишається сильним протягом 2024 і 2025 років з очікуванням 6% зростання в обох роках.
 
«Макроекономічні умови в США залишалися стабільними протягом першої половини 2024 року, що стимулювало зростання витрат бізнесу в другому кварталі, - продовжив Девіс. - Забігаючи наперед, скажу, що зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США в третьому кварталі сприятиме поліпшенню витрат бізнесу в наступні критичні квартали. Споживчий сегмент, ймовірно, також побачить поштовх у другій половині 2024 року завдяки сезону відпусток зі значними знижками та акціями».
 
США також будуть лідерами у впровадженні комп'ютерів зі штучним інтелектом, що надасть додаткового імпульсу циклу оновлення. «Розробка дорожньої карти постачальниками процесорів і виробниками систем збільшить доступність АІ на пристроях у всьому продуктовому портфелі, починаючи з другої половини 2024 року», - зазначив Девіс.

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