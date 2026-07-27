Anthropic презентує Claude Opus 5 із підвищеною ефективністю та новими стандартами безпеки

27 июля 2026 г., 11:45

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Компанія Anthropic оголосила про запуск нової великомасштабної мовної моделі Claude Opus 5, яка відсьогодні доступна в чат-боті Claude та на розробницькій платформі компанії.

За заявою розробників, нова модель наближається за якістю виконання завдань до флагманського алгоритму Mythos 5, проте коштує значно дешевше.

Оскільки сама Mythos 5 залишається закритою для публічного доступу з міркувань кібербезпеки, Anthropic порівняла Opus 5 із її спрощеною версією Fable 5 за 13 бенчмарками. Нова модель перевершила Fable 5 у восьми тестуваннях, показавши на 50% нижчу вартість використання. Зокрема, у тесті комплексних наукових завдань Frontier-Bench модель Opus 5 виявилася кращою на 9,7%, а в тесті автоматизації офісної роботи AutomationBench — на 8,5%.

Ключовою особливістю Opus 5 стала здатність самостійно перевіряти власні результати. Під час створення 3D-креслень деталі модель автоматично написала програмний конвеєр комп'ютерного зору для верифікації геометрії об'єкта. Крім того, алгоритм показав високу ефективність у біологічних дослідженнях, перевершивши попередню версію Opus 4.8 у всіх внутрішніх тестах у сфері наук про життя, зокрема в автоматизованому аналізі білків.

Розробники називають Opus 5 найбезпечнішою моделлю компанії. На відміну від флагманської Mythos 5, яка здатна створювати інструменти для експлуатації вразливостей і тому утримується від релізу, Opus 5 отримала нульовий бал у внутрішньому тесті на здатність здійснювати кібератаки. Водночас Anthropic пом'якшила систему захисних обмежень (guardrails), зменшивши кількість помилкових блокувань запитів на 85% порівняно з Fable 5. Це дозволяє фахівцям з кібербезпеки шукати вразливості в коді, блокуючи лише хакерські методи сканування.

Модель Opus 5 вже стала стандартною для користувачів найвищого тарифного плану Claude Max, а також з'явилася в передплаті Pro. Для розробників через API стали доступні нові функції: можливість переривати виконання завдань AI у реальному часі для зміни інструментів та автоматичне перенаправлення заблокованих захистом запитів на інші моделі.

Реліз Claude Opus 5 відображає зміну фокусу провідних розробників AI з нарощування силових обчислювальних параметрів на оптимізацію вартості та практичну безпеку моделей. Створення дешевших у використанні алгоритмів, які наближаються до capabilities закритих флагманських систем, дозволяє Anthropic утримувати конкуренцію з корпоративними рішеннями OpenAI та Google у сегменті складних інженерних і наукових розробок.

Особливу увагу привертає підхід компанії до кібербезпеки. Відмова від публічного релізу Mythos 5 через ризики створення хакерського софту та одночасне пом'якшення обмежень у Opus 5 демонструють прагнення знайти баланс між захистом даних і зручністю для легальних дослідників. Впровадження алгоритмів самоперевірки (верифікації) робить Opus 5 важливим інструментом для біотехнологічного сектору та автоматизованого проектування, де точність згенерованих даних є критичною.

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